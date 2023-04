Lesedauer: ca. 1 Minute

Heute Abend startet die Finalserie der DEL-Playoffs. Um 19:30 Uhr empfangen die Münchner den ERC Ingolstadt zu Spiel 1 der Serie im Olympia-Eisstadion. Beim bekannten Wettanbieter bet-at-home bekommt ihr einen exklusiven Quotenboost auf beide Teams. Wir zeigen euch wie es geht!

Das Finale zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt ist ein Novum in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga. Noch nie zuvor trafen zwei bayrische Teams im Finale aufeinander. Beide Mannschaften waren in der Hauptrunde bereits die beiden besten Teams der DEL. Allerdings trennten die Münchner (122 Punkte) und die Schanzer (103) immerhin satte 19 Punkte in der Abschlusstabelle. In den Playoffs hatte aber das Team von Trainer Don Jackson mehr Mühe ins Finale zu kommen, nachdem man im Viertelfinale gegen Bremerhaven die ersten beiden Spiele verlor und im Halbfinale gegen Wolfsburg auch nach Rückstand in sieben Spielen weiterkam. Das Team von Mark French setzte sich mit 4:1 gegen die DEG durch und gewann die Halbfinal-Serie nach Rückstand mit 4:2 gegen die Adler Mannheim.

Die Hauptrundenbilanz in dieser Saison zwischen den beiden Teams spricht klar für den EHC, denn die Münchner gewannen alle vier Duelle in dieser Saison (3:1, 3:2, 6:3, 3:1). Die einzige Playoff-Serie zwischen den beiden bayrischen Mannschaften entschied allerdings Ingolstadt für sich. 2021 wurde aufgrund der Pandemie-Maßnahmen die Serie auf ein Best-of-Three verkürtzt und die Schanzer setzten sich im Viertelfinale mit 2:0 durch.

