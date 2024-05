Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer hat die erste von zwei Partien gegen Frankreich verloren. In der Eis-Arena Wolfsburg unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis mit 3:5.

Die 4.503 Zuschauer in der ausverkauften Halle sahen ein abwechslungsreiches, intensives Spiel beider Mannschaften, in dem die Franzosen das bessere Ende für sich hatten. Zum Abschluss der WM-Vorbereitung treffen beide Teams in Weißwasser am Montagabend (19.30 Uhr) erneut aufeinander.



Die Torschützen für den DEB waren Dominik Kahun, Parker Tuomie und Maximilian Kastner.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben das Spiel gut begonnen und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Im zweiten Drittel sind wir ein wenig von unserem Spiel abgekommen. Wir hatten zu viele Scheibenverluste in der Offensivzone und haben es den Franzosen somit zu leicht gemacht. In der Defensivzone waren wir teilweise zu weit vom Gegner entfernt, diese Räume hat Frankreich letztlich zum Sieg genutzt. Die Mannschaft weiß selbst, dass wir heute nicht unser bestes Eishockey gespielt haben. Aber mir ist es lieber, das passiert heute anstatt in einer Woche beim WM-Auftakt.“

Stürmer John-Jason Peterka: „Wir sind heute gut in das erste Drittel gestartet und haben mit viel Tempo gespielt. Dann haben wir etwas nachgelassen und das hat uns letztlich auch das Spiel gekostet. Die Vorbereitung ist dafür da, dass wir in unser Spiel kommen und zusammenfinden, aber natürlich macht man das lieber mit einem Sieg als mit einer Niederlage. Wir müssen jetzt noch die restlichen Tage bis zur WM nutzen, um uns noch besser aufeinander einzustimmen.“