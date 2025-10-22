Generalprobe in Mannheim

WM-Vorbereitung 2026: Deutschland trifft auf Weltmeister USA

22.10.2025, 18:40 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich im kommenden April und Mai auf die Eishockey-WM 2026 in der Schweiz vor – und als krönender Abschluss dieser Vorbereitung wartet am Sonntag, 10. Mai 2026, um 17 Uhr ein Highlight in der SAP-Arena Mannheim: Deutschland gegen die USA. Ein packender Härtetest gegen den aktuellen Weltmeister – und die letzte Standortbestimmung vor dem großen Turnier, das nur fünf Tage später beginnt.

Die Vereinigten Staaten kommen als Weltmeister nach Mannheim. Im dramatischen WM-Finale 2025 in Stockholm besiegten sie die Schweiz durch einen Treffer von NHL-Stürmer Tage Thompson in der Verlängerung mit 1:0 und krönten sich erstmals seit 1960 wieder zum Weltmeister. Ein Team voller NHL-Stars, hungriger Talente und mit dem unbedingten Willen, an der Spitze zu bleiben – auch bei der WM 2026. Die USA tritt wie die DEB-Auswahl in Zürich an, beide Teams treffen also in der Gruppenphase aufeinander. Wie so oft in den Vorjahren.

Deutschland und die USA sind alte Bekannte und treffen regelmäßig bei den Weltmeisterschaften aufeinander. 2025 (6:3) und 2024 (6:1) behielten die USA in den Gruppenphasen-Duellen jeweils die Oberhand. Doch wer erinnert sich nicht an das Halbfinale 2023 in Tampere? Nach einer 2:3-Niederlage in der Vorrunde drehte Deutschland im entscheidenden Moment auf: Frederik Tiffels erzielte in der 68. Minute den 4:3-Siegtreffer und schoss das DEB-Team ins Finale – ein Moment, der unvergessen bleibt.

„Die USA als amtierender Weltmeister sind der perfekte Gradmesser für unsere WM-Vorbereitung", erklärt Christian Künast, Vorstand Sport des DEB. „Dieses Spiel bietet uns die Möglichkeit, uns unmittelbar vor dem Turnier mit einer Top-Nation im internationalen Eishockey zu messen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Mit den USA kommt ein Gegner nach Mannheim, der technisch und taktisch auf höchstem Niveau agiert. Für unsere Mannschaft ist das die ideale Standortbestimmung – und für unsere Fans ein Highlight kurz vor der Abreise in die Schweiz. Wir freuen uns auf ein packendendes Duell in großartiger Atmosphäre.“