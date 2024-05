Lesedauer: ca. 1 Minute

Bundestrainer Harold Kreis hat am Sonntag den vorläufigen 25-köpfigen WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft nominiert.

Wie mehrere Medien berichten, hat DEB-Coach Harold Kreis am Sonntag den vorläufigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für die ab kommenden Freitag in Tschechien stattfindende Eishockey-Weltmeisterschaft bekanntgegeben.

Noch vor dem am Montag in Weißwasser angesetzten letzten Testspiel (19:30 Uhr) gegen Frankreich, strich Kreis vier Nationalspieler aus dem Kader. Vor allem die Nicht-Berücksichtigung des 23-jährigen Justin Schütz (Kölner Haie), der in der abgelaufenen Saison mit 28 Toren zum DEL-Torschützenkönig avancierte, überraschte. Daneben mussten die Verteidiger Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Mario Zimmermann (Straubing Tigers) und Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie) ihre Koffer packen.

Erstmals nahmen Leonhard Pföderl, Tobias Eder, Kai Wissmann, Jonas Müller und Frederik Tiffels von Meister Eisbären Berlin am Training teil. Ebenfalls mit dabei ist auch Verteidiger Maksymilian Szuber, nachdem er mit AHL-Klub Tucson Roadrunners in den Playoffs ausschied und die Freigabe von der NHL-Franchise Arizona Coyotes erhielt.

Nach dem letzten Test gegen Frankreich reist die 25-köpfige Mannschaft am Dienstag nach Ostrava, wo am Freitag (16:20 Uhr) die Auftaktpartie gegen die Slowakei stattfindet.

Der DEB-Kader für die Weltmeisterschaft 2024:

Torhüter: Tobias Ancicka (Köln), Philipp Grubauer (Seattle/NHL), Mathias Niederberger (München).

Verteidiger: Tobias Fohrler (Ambr (SUI), Fabio Wagner (Ingolstadt), Lukas Kälble (Bremerhaven), Jonas Müller, Kai Wissmann (beide Berlin), Moritz Müller (Köln), Colin Ugbekile (Iserlohn), Maksymilian Szuber (Arizona/NHL).

Stürmer: Tobias Eder, Leo Pföderl, Frederik Tiffels (alle Berlin), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner (beide München), Joshua Samanski, Parker Tuomie (beide Straubing), Alexander Ehl (Düsseldorf), Daniel Fischbuch (Mannheim), Marc Michaelis (Zug/SUI), JJ Peterka (Buffalo/NHL), Wojciech Stachowiak (Ingolstadt), Nico Sturm (San Jose/NHL), Dominik Kahun (Bern/SUI).