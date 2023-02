Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die U25-Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes hat die Maßnahme in der Slowakei erfolgreich abgeschlossen. Mit 3:1 behielt die deutsche Mannschaft die Oberhand und holte damit den zweiten Sieg binnen 24 Stunden gegen die Slowaken.

Wie schon am Mittwoch entwickelte sich vor der großen Kulisse von 7.532 Zuschauern in der Steel Arena in Košice eine intensive und temporeiche Partie, in der sich beide Torhüter im ersten Drittel mehrfach auszeichnen konnten. Die Führung für die konzentriert agierende DEB-Auswahl besorgte Luis Schinko (27.) im zweiten Drittel, während die Slowaken ihrerseits in doppelter Überzahl durch Čacko (35.) noch vor der Pause ausgleichen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte Arno Tiefensee wie vorab geplant die Torhüterposition von Florian Bugl übernommen. Im Schlussabschnitt drehte die deutsche Mannschaft nochmals auf, überstand überdies zahlreiche Unterzahl-Situationen und holte sich durch die Treffer von Tobias Eder (42.) und Philipp Krauß (48.) den verdienten Erfolg. Am morgigen Freitag tritt die DEB-Auswahl die Heimreise nach Deutschland an.



Trainer Alexander Sulzer: „Wie gestern haben wir insgesamt sehr solide gespielt und uns von hinten raus viel Puckbesitz in der offensiven Zone erarbeitet. Heute mussten wir etwas mehr Unterzahl spielen, was unsere Jungs auch super hinbekommen haben. Die vier Tage mit der Mannschaft haben uns als Coaching Staff mit dem ganzen Team um das Team herum unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten gemeinsamen Maßnahmen in der Zukunft.“

Stürmer und Torschütze Luis Schinko: „Die Slowaken sind auch heute mit dem Heimvorteil stark aus der Kabine gekommen, trotzdem haben wir das erste Drittel schadlos überstanden. Danach sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und haben uns letztlich im Schlussdrittel mit den beiden Toren den verdienten Sieg geholt. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, zur Nationalmannschaft zu kommen und mit den Jungs in der Kabine zu sein. Wir nehmen sicher alle viel Selbstvertrauen mit.“