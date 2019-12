Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor wenigen Tagen gab es für die deutsche U20-Nationalmannschaft im Testspiel gegen die USA nichts zu bestellen – mit 1:7 musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter geschlagen geben. Das sah nicht gut aus für die DEB-Auswahl zum Auftakt der U20-WM in Tschechien. Doch zweimal lagen die deutschen Jungs vorne und mussten sich letztlich nur knapp mit 3:6 (1:2, 2:2, 0:2) dem haushohen Favoriten geschlagen geben.

Nach 86 Sekunden wanderte US-Boy Oliver Wahlstrohm auf die Strafbank, was John Jason Peterka eine Minute später mit dem 1:0 für Deutschland bestrafte. Doch der Vizeweltmeister schlug zurück. Jordan Harris (8.) und Zac Jones (19.) drehten die Partie zur ersten Pause. Doch was einmal klappt, klappt auch ein zweites Mal. Im Mittelabschnitt gab es erneut eine frühe Strafe gegen die USA – und wieder traf Peterka im Powerplay, der das 2:2 markierte (23.). Dominik Bokk brachte Deutschland gar erneut in Front (29.). Doch noch im Mittelabschnitt drehten Shane Pinto (35.) und Curtis Hall (39.) die Partie erneut. In der 48. Minute fiel die endgültige Entscheidung, als Bobby Brink in Überzahl zum 5:3 abstaubte. Oliver Wahlstrom ließ alleine vor dem Tor dem starken deutschen Goalie Tobias Ancicka keine Abwehrchance beim sechsten US-Treffer (51.).

Am Samstag geht es für die deutsche Mannschaft um 15 Uhr mit dem Spiel gegen Gastgeber Tschechien weiter.