Lesedauer: ca. 1 Minute

​Da waren´s nur noch zwei Mannschaften. Die Goldmedaillen der U20-Eishockey-Weltmeisterschaft werden zwischen Kanada und Tschechien vergeben. Titelverteidiger Kanada setzte sich mit 6:2 gegen die USA durch. Tschechien besiegte die schwedische U20 in einem Overtime-Krimi mit 2:1.

In der Wiederauflage des Gruppenspiels trafen im ersten Halbfinale Tschechien und Schweden aufeinander. Wie schon im Gruppenspiel entschied die Verlängerung das Spiel. Jiri Kulich mit seinem sechsten Turniertor löste in der 70. Minute das tschechische Finalticket. Nach der schwedischen Führung hielt Torwart Carl Lindboom den Kasten seiner Mannschaft sauber. 39 Sekunden vor Ende landete Torschuss Nummer 29 im schwedischen Netz. Somit Verlängerung und somit Sieg Tschechien. Der erste Finaleinzug seit 2001 war perfekt.



Im zweiten Halbfinale stand der Eishockey-Leckerbissen zwischen Kanada und den USA auf der Speisekarte. Ein absolutes Highlight bei jeder Eishockey-WM. So auch bei den Junioren. Vor 10.636 euphorisierten Zuschauern gelang den USA der bessere Start. Durch ihr Supertalent Logan Cooley und Kenny Connors standen nach elf Minuten ein 0:2 und ein Schussverhältnis von 8:15 auf dem Statistikzettel. Doch Kanada wäre nicht Kanada, hätten sie nicht mit Connor Bedard eine Antwort parat. Sein neuntes Turniertor bzw. sein 23. Punkt leiteten die Wende ein. Spätestens als das Spiel beim 3:2 gedreht war, explodierte das Scotiabank Centre komplett. Eine Coaches-Challenge verhinderte in der Folge das 3:3. Die Schiedsrichter entschieden auf Torhüterbehinderung und kein Tor. Trotz guter Chancen für die USA zog Kanada davon. Das Empty-Net-Goal drei Minuten vor Ende stellte das 6:2-Endergebnis her. Für Kanada geht es im Finale um Titel Nummer 20.

In der Relegation muss die U20 Österreichs absteigen und um den Wiederaufstieg kämpfen. Mit 2:4 ging auch das zweite Spiel gegen Lettland verloren. Die Best-of-Three-Serie endete mit zwei Siegen für das Team aus dem Baltikum.