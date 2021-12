Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es klingt so einfach. „Ich hatte etwas Geschwindigkeit und sah, dass der Verteidiger nicht so schnell war wie ich. Also habe ich versucht durchzukommen und habe dann geschossen“, beschreibt Alexander Blank gegenüber der International Icehockey Federation den Moment, als er die deutsche U20-Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Kanada in der Verlängerung zum 2:1-Sieg gegen Tschechien geschossen hat.

Der Stürmer der Krefeld Pinguine, der auch schon in der regulären Spielzeit getroffen hatte, war wie auch Torhüter Florian Bugl einer der Matchwinner des DEB-Teams, das durch eine geschlossen starke und konzentrierte Leistung überzeugte. Die Tschechen begannen mit viel Druck und setzten das deutsche Tor früh unter Druck. Doch immer wieder hieß die Endstation: Bugl. Erst nach und nach wurde auch der deutsche Nachwuchs offensiv gefährlich. So hatte Adrian Klein zweimal die Chance, für das DEB-Team zu treffen.



Der erste Abschnitt endete jedoch torlos – und Durchgang zwei begann mit einer offensiv aktiveren deutschen Mannschaft. So scheitere Luca Münzenberger in der 22. Minute mit einem Alleingang am tschechischen Goalie Jan Bednar. Drei Minuten später lag das deutsche Team dann aber in Führung. Das Tor war eine Krefelder Co-Produktion, denn Maciej Rutkowski hatte für Blank abgelegt. Nur einmal musste Bugl hinter sich greifen – dabei hatte die deutsche Mannschaft Pech. Denn ein Pass von Tschechiens Kapitän Jan Mysak traf den Schlittschuh von Arkadiusz Dziambor, von wo die Scheibe ins eigene Tor prallte (36.).

Tschechien begann den Schlussabschnitt mit guten Chancen, doch die deutsche Mannschaft wurde nun immer auffälliger und hatte mehrfach den Siegtreffer auch in der regulären Spielzeit auf dem Schläger. Den holte Blank dann in der Overtime nach (62.).

Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Siege gegen solch gute Eishockeynationen bei einem Weltmeisterschaftsturnier sind ein schöner Moment. Wir werden uns darauf aber nicht ausruhen. Es ist immer sehr sehr hart solche Siege zu erreichen, aber ein schönes Gefühl, auch für die Jungs. Dieses Gefühl sollte uns für die nächsten Spiele beflügeln.“