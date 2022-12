Lesedauer: ca. 3 Minuten

​Die deutsche U20-Nationalmannschaft bestreitet vom 13. bis 23. Dezember 2022 in Antigonish die Vorbereitungsphase zur bevorstehenden Junioren-Eishockey-Weltmeisterschaft 2023, die vom 26. Dezember 2022 bis zum 5. Januar 2023 in Halifax und Moncton stattfindet. Für die Maßnahme nominierte U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter drei Torhüter, acht Verteidiger und 15 Stürmer.

Im 26-köpfigen Aufgebot befinden sich 18 Nachwuchsspieler, die bereits Anfang November am 4-Nationen-Turnier in Monthey (Schweiz) teilgenommen haben. Hinzu kommen der Torhüter Nikita Quapp (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), die Verteidiger Rayan Bettahar (Eisbären Berlin) und Phillip Sinn (Red Bull Hockey Juniors/EHC Red Bull München) sowie die Stürmer Julian Lutz (EHC Red Bull München), Thomas Heigl (Red Bull Hockey Juniors), Luca Hauf (Edmonton Oil Kings), Haakon Hänelt (Olympiques de Gatineau) als auch Ryan Del Monte (London Knights). An der Seite von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter werden vier weitere Coaches ihren Teil zu einem möglichst erfolgreichen Turnier der Nachwuchsauswahl des Deutschen Eishockey-Bundes beitragen. Als Assistenztrainer an der Bande agieren Patrick Strauch (Kölner EC) sowie Jochen Molling (Eisbären Juniors Berlin). Christian Bachmann (Nürnberg Ice Tigers) wird das deutsche Team darüber hinaus wieder im Athletikbereich betreuen.



Die DEB-Nachwuchsauswahl tritt bereits am 13. Dezember 2022 die gemeinsame Reise nach Kanada an, um im Charles V Keating Centre, Antigonish, die ersten Trainingsmaßnahmen zu absolvieren. Am Abend des 20. Dezember sowie am 22. Dezember stehen der deutschen Mannschaft in zwei Vorbereitungsspielen die Teams aus Österreich und Lettland gegenüber. Anschließend wird das Trainerteam um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter den finalen Kader für das Turnier in Halifax bekanntgeben. Hier wird sich die deutsche U20-Nationalmannschaft dann ab dem 24. Dezember 2022 final im Scotiabank Centre auf die Junioren-Weltmeisterschaft vorbereiten.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Für mich geht es bei der Kaderauswahl immer darum, die besten Spieler für die Weltmeisterschaft zu finden und dann auch auf dem kleinen Eis so zu treffen, dass jeder von ihnen schlittschuhläuferisch sowie körperlich fit ist. Perspektivisch ist es für die Zukunft natürlich auch wichtig, den jüngeren Jahrgang mitzuintegrieren, weshalb wir nun noch einmal jüngere Spieler im Vergleich zur letzten Maßnahme mitnehmen werden. Wir werden in der Vorbereitung mehrere Systembereiche durchgehen, vor allem legen wir hier den Fokus auf diese, die auf der kleineren Eisfläche von den Spielern gefordert werden. Dazu zählen die klassischen Punkte, wie der Aufbau unter Druck, das Spiel mit der Scheibe in der defensiven Zone und die Special Teams. In erster Linie ist es für uns immer wichtig die Top Division zu halten.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die IIHF-U20-Weltmeisterschaft ist für einen jungen Spieler die höchste internationale Bühne im Eishockey. Hier treffen sich aus den verschiedensten Nationen die Stars von Morgen. Einige haben bereits jetzt schon bedeutende Rollen in ihren Vereinen.“

Magenta-Sport zeigt alle deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale der IIHF-U20-Weltmeisterschaft 2023 in Kanada live und kostenlos.

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

27.12.2022, 14:30 (dt. Zeit 19:30): Deutschland – Schweden

28.12.2022, 19:30 (dt. Zeit 00:30 +1): Kanada – Deutschland

30.12.2022, 17:30 (dt. Zeit 22:30): Deutschland – Österreich

31.12.2022, 14:30 (dt. Zeit 19:30): Tschechien – Deutschland

Der Kader:

Torhüter: Rihards Babulis (EC Bad Nauheim), Nikita Quapp (Eisbären Berlin/Laistzer Füchse), Simon Wolf (Red Bull Hockey Juniors).

Verteidiger: Rayan Bettahar (Eisbären Berlin), Philipp Bidoul (ESV Kaufbeuren), Nils Elten (Iserlohn Roosters/Herner EV), Markus Freis (Löwen Frankfurt/Krefelder EV), Adrian Klein (Straubing Tigers/EV Landshut), Phillip Sinn (Red Bull Hockey Juniors/EHC Red Bull München), Leon van der Line (EHC Red Bull München/ESV Kaufbeuren), Julian Wäser (Lausitzer Füchse/Crocodiles Hamburg).

Stürmer: Quirin Bader (Red Bull Hockey Juniors), Sebastian Cimmerman (EHC Red Bull München/SC Riessersee), Dyan Del Monte (London Knights), Haakon Hänelt (Olympiques de Gatineau), Luca Hauf (Edmonton Oil Kings), Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Juniors), Thomas Heigl (Red Bull Hockey Juniors), Eric Hördler (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Roman Kechter (Nürnberg Ice Tigers), Philipp Krening (EHC Red Bull München/Red Bull Hockey Juniors), Julian Lutz (EHC Red Bull München), Veit Oswald (EHC Red Bull München/SC Riessersee), Yannick Proske (Iserlohn Roosters), Bennet Roßmy (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Robin van Calster (Kölner EC/EC Bad Nauheim).