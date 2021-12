Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die U-20-Weltmeisterschaft wurde – wie gemeldet – abgebrochen. Doch die International Icehockey Federation plant offenbar ihre Fortsetzung im Sommer. Im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte Luc Tardif, der neue Präsident der International Icehockey Federation, dass er darauf hofft, das Turnier sowie sechs weitere Turniere, die im Januar hätten stattfinden sollen, aber abgesagt werden mussten, darunter die U-18-WM der Frauen, neu anzusetzen.

So könnten das nun nach wenigen Tagen abgebrochene Turnier „im Juni, Juli oder August“ neu angesetzt oder fortgesetzt werden. Tardif erklärte, dass in diesem Fall alle Spieler, die nun spielberechtigt waren, dies auch im Falle einer Fortsetzung wären, auch wenn sie die Altersgrenze zu diesem Zeitpunkt bereits überschritten hätten.

Die IIHF erntete bereits in den letzten Tagen viel Kritik, weil die weiblichen WM-Nachwuchs-Turniere abgesagt worden waren, während das männliche U-20-Turnier starten konnte. Dort kam es aber wie gemeldet zu drei Absetzungen und Spielwertungen, weil nacheinander die Teams aus den USA, Tschechien und Russland aufgrund von Corona-Infektionen in Quarantäne mussten. Um die Gesundheit der Spieler zu schützen und weil die sportliche Integrität des Turniers aufgrund der Spielwertungen nicht mehr gegeben war, so die IIHF, wurde das Turnier daraufhin abgebrochen.