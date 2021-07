Lesedauer: ca. 1 Minute

Die deutsche U20-Nationalmannschaft steht vor ihrer ersten Wettkampfbewährung der neuen Saison.

Bei der Summer Challenge wird das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter am Ende des Monats in Füssen (28. bis 31. Juli) wertvolle Spielminuten bekommen für die weitere Entwicklung und natürlich auch mit Blick auf die IIHF U20-WM rund um den Jahreswechsel im kanadischen Edmonton und Red Deer. Für das Turnier am Bundesstützpunkt hat Abstreiter ein 28-köpfiges Aufgebot mit drei Torhütern, zehn Verteidigern und 15 Stürmern in die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. berufen. Das DEB-Team trifft auf Tschechien, die Slowakei und Dänemark.

Auf die Wettkampftage bereitet sich die U20 noch mit einem mehrtägigen Lehrgang in Füssen vor, der unmittelbar vor dem Turnier ab dem 23. Juli angesetzt ist. Neu im Kader sind im Vergleich zum jüngsten Sommer-Lehrgang, der Ende Juni stattgefunden hatte, der Mannheimer Florian Elias, Simon Stowasser aus Bremerhaven und Paul Reiner aus Berlin. Aus dem Aufgebot der letzten U20-WM gehören zehn Spieler zum DEB-Team für den Vier-Nationen-Vergleich. Publikum ist zu diesem Turnier nicht zugelassen.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Wir freuen uns sehr auf die ersten Länderspiele. Das werden wichtige internationale Vergleiche für uns und eine gute erste Standortbestimmung. Wir werden bei dem Turnier sehen, zu welchen Leistungen wir zu diesem Zeitpunkt schon fähig sind. Ich denke, dass alle Teams mit einem guten Kader kommen werden und es ein interessantes Turnier wird, in dem jeder jeden schlagen kann. Dass wir auch wieder Eindrücke für die WM sammeln, gehört dazu und ist ganz normal.“

Spielplan U20 Summer Challenge in Füssen:

28.07.2021 Trainingstag für alle Teams

29.07.2021 | 16:00 | Deutschland – Slowakei

29.07.2021 | 19:30 | Dänemark – Tschechien

30.07.2021 | 15:00 | Slowakei – Dänemark

30.07.2021 | 18:30 | Deutschland – Tschechien

31.07.2021 | 11:00 | Tschechien – Slowakei

31.07.2021 | 14:30 | Deutschland – Dänemark