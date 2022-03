Frauen-Bundestrainer vor der Olympia-Quali im Interview

Tom Schädler: „Wir müssen bei den Spielen körperlich und mental voll da sein“

Am Donnerstag, 11. November 2021, startet die deutsche Eishockey-Frauen-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Peking. Gegnerinn...