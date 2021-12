Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das finale Aufgebot der U20-Nationalmannchaft für die IIHF-U20-Eishockey-Weltmeisterschaft in Edmonton steht fest. U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter hat nunmehr drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer in den finalen Kader für das internationale Nachwuchsturnier berufen. Stürmer Florian Elias (Adler Mannheim) wird die DEB-Nachwuchsauswahl in Kanada darüber hinaus als Kapitän auf das Eis führen.

Nach den beiden intensiven Trainingseinheiten während der Vorbereitung in Füssen begibt sich die DEB-Nachwuchsauswahl heute mit einem Charterflug auf den Weg von München Richtung Edmonton. Im Turnierverlauf der Vorrundengruppe A trifft die deutsche U20-Nationalmannschaft im Rogers Place ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag auf Finnland (26.12. / dt. 20:00 Uhr), Tschechien (27.12. / dt. 01:00 Uhr +1), Kanada (29.12. / dt. 01:00 Uhr +1) und Österreich (31.12. / dt. 20:00 Uhr).

U20-Bundestrainer Tobi Abstreiter: „Wir alle freuen uns riesig, dass es heute endlich losgeht und wir drüben in Edmonton unsere WM-Vorbereitung auch weiterführen können. Wir werden uns in den nächsten Trainingseinheiten natürlich auf das erste Spiel gegen Finnland vorbereiten. Zuvor haben wir noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Russland und die Schweiz. Das werden für uns wichtige Spiele sein, um etwas auszuprobieren und vielleicht das ein oder andere in der Aufstellung noch zu ändern. Aber auch um zu schauen, ob kleine Änderungen für die Mannschaft wichtig sind und uns auch weiterhelfen. Wir sind auf jeden Fall bereits jetzt schon sehr gut vorbereitet.“



Stürmer Florian Elias: „Ich fühle mich geehrt als Kapitän die U20-Nationalmannschaft anzuführen und freue mich auf jeden Fall auf den Trip nach Edmonton. Das gesamte Team ist wirklich gespannt auf das Turnier und freut sich natürlich unglaublich darauf gegen die anderen Mannschaften anzutreten.“

Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

19.12.2021| 19:30 (03:30 +1) | Russland – Deutschland (Testspiel)

21.12.2021| 17:00 (01:00 +1) | Schweiz – Deutschland (Testspiel)

26.12.2021| 12:00 (20:00) | Finnland – Deutschland

27.12.2021| 17:00 (01:00 +1) | Deutschland – Tschechien

29.12.2021| 17:00 (01:00 +1) | Kanada – Deutschland

31.12.2021 | 12:00 (20:00) | Deutschland – Österreich

Kader der deutschen U20-Nationalmannschaft

lfd. Nr. Pos. Nr. Name Vorname Geb.-Dat. Verein 2021/2022 1 GK 29 Bugl Florian 14.05.2002 Red Bull Hockey Juniors 2 GK 31 Lunemann Niklas 27.04.2002 Kölner Haie/EC Bad Nauheim 3 GK 30 Quapp Nikita 25.01.2003 Krefeld Pinguine 5 DF 6 Böttner Justus 17.05.2002 Balck Dragons Erfurt 6 DF 16 Dziambor Arkadiusz 31.01.2002 Adler Mannheim/Heilbronner Falken 7 DF 11 Geibel Korbinian 08.07.2002 Lausitzer Füchse 8 DF 22 Glötzl Maximilian 16.05.2002 Kölner Haie/EC Bad Nauheim 9 DF 28 Klein Adrian 19.09.2003 Straubing Tigers/EV Landshut 10 DF 15 Münzenberger Luca 24.11.2002 University of Vermont 11 DF 17 Pilu Fabrizio 31.10.2002 Nürnberg Ice Tigers 13 DF 4 Szuber Maksymilian 25.08.2002 Red Bull München 14 FW 24 Blank Alexander 04.02.2002 Krefeld Pinguine 15 FW 20 Borzecki Jakub 17.01.2002 Red Bull Salzburg 16 FW 3 Burghart Yannik 04.04.2002 ESV Kaufbeuren 17 FW 13 Dunham Noah 14.05.2002 Heilbronner Falken/Adler Mannheim 18 FW 18 Eham Josef 29.07.2002 Red Bull Hockey Juniors 19 FW 7 Elias Florian 07.08.2002 Adler Mannheim 20 FW 23 Heigl Thomas 20.01.2003 Red Bull München 21 FW 10 Leonhardt Danjo 22.08.2002 Red Bull Hockey Salzburg 22 FW 19 Petersen Jussi 03.07.2002 Dresdner Eislöwen 23 FW 27 Roßmy Bennet 01.08.2003 Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse 24 FW 12 Rutkowski Maciej 02.10.2002 Krefeld Pinguine 25 FW 8 Samanski Joshua 22.03.2002 Straubing Tigers 26 FW 26 Schweiger Markus 31.08.2002 ESV Kaufbeuren 27 FW 9 Volek Justin 08.02.2002 Krefeld Pinguine STAFF Künast Christian Sportdirektor Abstreiter Tobias Cheftrainer Väkiparta Petteri Assistenztrainer Strauch Patrick Assistenztrainer Martinovic Sinisa Torwarttrainer Schubert Markus Team Manager Bachmann Christian Athletiktrainer Fruth Max Physiotherapeut Linde Marc Physiotherapeut Hempel Sigi Equipment Manager Stadler Ralf Equipment Manager Dr. Frenz Claudia Team Ärtzin Baader Andrea Media Managerin