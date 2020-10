Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Dezember steigt in Edmonton die nächste U20-Weltmeisterschaft. 2019 schafften die deutschen Junioren unter der Leitung von Tobias Abstreiter den Klassenerhalt, doch was ist das Ziel der Mannschaft um Top-Draft-Pick Tim Stützle? Diese Frage wird nur eine von vielen sein, die wir dem U20-Nationaltrainer Tobias Abstreiter in unserem Instagram-Livestream stellen werden.

Tobias Abstreiter beendete 2008 seine aktive Karriere als Spieler bei den Straubing Tigers und stieg 2010 bei den Landshut Cannibals in das Trainergeschäft ein. 2019 übernahm er die U20-Nationalmannschaft als Cheftrainer und konnte mit dieser den Klassenerhalt bei der letztjährigen Weltmeisterschaft feiern. In unserem Live-Interview möchten wir mit dem ehemaligen DEL-Spielerüber die Aufgaben eines Nationaltrainers - ebenso auch, wie sich seine Aufgaben seit den Spielabsagen verändert haben. Mit Blick auf die WM in Kanada möchten wir natürlich auch erfahren, wie weit bereits die Kaderplanung fortgeschritten ist und ob die gedrafteten Spieler auch Teil des Kaders sein werden. Zudem möchten wir mit dem gebürtigen Landshuter über die Entwicklung des deutschen Eishockey-Nachwuchses sprechen sowie seine Einschätzung erfahren, was für junge Spieler in der jetzigen spielfreien Zeit wichtig ist. Los geht es am Freitag, den 30.10.2020, um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb-Instagram Account.



