Deutschland startet gegen Finnland

Spielplan der Eishockey-WM 2026 steht fest

19.08.2025, 16:49 Uhr Lesedauer: eine Minute

Der Spielplan für die IIHF-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz wurde am heutigen Dienstag vom Eishockey-Weltverband veröffentlicht.

Vom 15. bis 31. Mai 2026 kämpfen die 16 besten Nationalteams der Welt in Zürich und Fribourg in insgesamt 64 Spielen um den WM-Titel 2026. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft wird ihre Vorrunden-Spiele in der Gruppe A in Zürich absolvieren. Dort trifft das Team um Bundestrainer Harold Kreis auf den Weltmeister aus den USA und Gastgeber sowie Vizeweltmeister Schweiz. Die weiteren Gegner sind Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn und die Aufsteiger aus Großbritannien. Zum WM-Auftakt wird das DEB-Team am Freitag, den 15. Mai 2026, um 16.20 Uhr gegen Finnland antreten.

WM-Spielplan 2026, Vorrunde – Gruppe A:

15.05.2026 | 16:20 Uhr | Finnland – Deutschland

17.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Lettland

18.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Schweiz

20.05.2026 | 20:20 Uhr | USA – Deutschland

22.05.2026 | 16:20 Uhr | Deutschland – Ungarn

23.05.2026 | 20:20 Uhr | Österreich – Deutschland

25.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland– Großbritannien