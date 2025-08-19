Deutschland startet gegen Finnland

Spielplan der Eishockey-WM 2026 steht fest

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet bei der WM 2026 gegen Finnland. (Foto: dpa/picture alliance/ASSOCIATED PRESS)

Der Spielplan für die IIHF-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz wurde am heutigen Dienstag vom Eishockey-Weltverband veröffentlicht.

Vom 15. bis 31. Mai 2026 kämpfen die 16 besten Nationalteams der Welt in Zürich und Fribourg in insgesamt 64 Spielen um den WM-Titel 2026. Die deutsche Männer-Nationalmannschaft wird ihre Vorrunden-Spiele in der Gruppe A in Zürich absolvieren. Dort trifft das Team um Bundestrainer Harold Kreis auf den Weltmeister aus den USA und Gastgeber sowie Vizeweltmeister Schweiz.  Die weiteren Gegner sind Finnland, Lettland, Österreich, Ungarn und die Aufsteiger aus Großbritannien. Zum WM-Auftakt wird das DEB-Team am Freitag, den 15. Mai 2026, um 16.20 Uhr gegen Finnland antreten.

WM-Spielplan 2026, Vorrunde – Gruppe A:  

15.05.2026 | 16:20 Uhr | Finnland – Deutschland

17.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Lettland

18.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland – Schweiz

20.05.2026 | 20:20 Uhr | USA – Deutschland

22.05.2026 | 16:20 Uhr | Deutschland – Ungarn

23.05.2026 | 20:20 Uhr | Österreich – Deutschland

25.05.2026 | 20:20 Uhr | Deutschland– Großbritannien

Top News
DEB Nationalmannschaft
WM Eishockey
International
Weitere Artikel
Das Logo des Deutschen Eishockey-Bundes.
U16-Nationalmannschaft startet in neue Spielzeit
U18: Deutschland verliert zum Abschluss des Hlinka Gretzky Cups
Das DEB-Team unterliegt Schweden im zweiten Gruppenspiel.
Klare Niederlage für U18-Nationalmannschaft gegen USA
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Der EVL ließ sich von den Fans nach dem Sieg im Spiel um Platz drei beim Dolomiten-Cup in Südtirol feiern.
EV Landshut überrascht beim Dolomiten-Cup – Ravensburg siegt bei Final-Neuauflage
Der EHC Red Bull München unterlag dem EV Zug trotz zweimaliger Führung.
Internationale Vergleiche am Samstagabend – Löwen Frankfurt im Turnierfinale
U18: Deutschland verliert zum Abschluss des Hlinka Gretzky Cups
Mehr Artikel →