Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Schanner Eishockeyartikel GmbH + Co. KG und der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) verlängern ihre, bereits seit dem Jahr 2008 bestehende Partnerschaft bis 2027. Somit bleibt das Unternehmen für weitere vier Jahre Premium-Partner und Ausstatter des DEB und seiner Nationalmannschaften, sowie den Schiedsrichter.

Im Zuge der Kooperation rüstet Deutschlands größter Eishockeyvertrieb alle Nationalteams mit On-Ice-Ausrüstung der renommierten Marke BAUER aus. Auch Bekleidung für den Off-Ice-Einsatz wird den Spielerinnen und Spielern sowie dem jeweiligen Staff zur Verfügung gestellt. Der langfristig angelegte Vertrag umfasst neben der Herren- und Frauen-Nationalmannschaft und den gesamten DEB-Nachwuchsteams auch eine Kooperation mit den Schiedsrichtern.

Im Gegenzug erhält Schanner ein umfangreiches Kommunikationspaket sowie diverse weitere Präsentationsmöglichkeiten bei Lehrgängen und Länderspielen, um sich als führender Ausstatter im Bereich Eishockey-Equipment und -Bekleidung zu positionieren.

Geschäftsführer / CEO Schanner Eishockeyartikel GmbH + Co. KG Marc Meier: „Es ist mir eine große Freude, die langjährige Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey Bund erneut zu verlängern. Seit 2008 arbeiten wir bereits erfolgreich zusammen und freuen uns, diese Kooperation auch zukünftig fortzuführen. Der DEB mit seinen Mannschaften und seiner Organisation ist das Aushängeschild des deutschen Eishockeys und repräsentiert dies international auf höchstem Niveau. Für uns ist es eine Ehre, nicht nur die Teams im On-Ice und Off-Ice auszurüsten, sondern auch eng mit dem Verband, Schiedsrichtern und Trainern zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer Firmenphilosophie und wir sind dankbar wir auch in Zukunft unseren Teil dazu beitragen zu können. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere Erfolge zu feiern und den Eishockeysport in Deutschland voranzubringen.“

DEB-Generalsekretär Claus Gröbner: „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schanner Eishockeyartikel GmbH + Co. KG auch zukünftig weiterführen können. Diese Partnerschaft gibt dem Verband Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Wir wissen, dass wir in den besten Händen sind, wenn es um die Ausrüstung unserer Spielerinnen und Spieler geht.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die Produkte der Marke BAUER, mit denen unsere Teams ausgestattet werden, stehen im Eishockey für absolute Qualität. Sie verbinden Funktionalität mit hohem Komfort und sind deshalb bei unseren Nationalspielern und -Spielerinnen sehr beliebt. Unsere Aktiven sind somit immer gut versorgt was die Ausrüstung angeht und wir können uns auf das Wesentliche konzentrieren – nämlich den Eishockeysport.“

DEB-Leiter Marketing, Vermarktung & Event Nicholas Rausch: „Wir freuen uns über die erneute Verlängerung der Kooperation mit Schanner Eishockeyartikel GmbH + Co. KG und dass wir damit weiterhin einen verlässlichen Ausrüster an unserer Seite haben. Schanner bietet uns hervorragenden Service und Material vom Marktführer. Darüber hinaus freuen wir uns, auch ausgewählten Produkte im Merchandising-Segment anbieten zu können.“