Lesedauer: ca. 1 Minute

Im Viertelfinale der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft in Frisco und Allen verlor die deutsche Mannschaft gegen die Slowakei mit 2:3 (0:0, 0:1, 2:2).

„Wir haben gesehen, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen" sagte Bundestrainer Patrick Reimer nach dem starken Auftritt gegen die USA. Diesen Leitsatz nahm sich seine Mannschaft auch im Viertelfinale gegen die Slowakei zu Herzen und zeigte eine kämpferische Leistung.

Im Credit Union Texas Event Center in Allen dominierte die Slowakei über weite Strecken das Spiel. Doch die U18 überstand viele Druckphasen ohne Gegentor. Torhüter Lukas Stuhrmann von den Kölner Junghaien, mit dem schon die Siege gegen Tschechien und die Schweiz gelangen, zeigte erneut eine starke Leistung und musste erst in der 37. Minute zum ersten Mal den Puck aus dem Netz holen. Chancen für die deutsche Mannschaft waren selten. Die Reihe Lewandowski-Schneider-Schäfer ließ in der letzten Minute des zweiten Drittels die Beste aus. Spätestens mit dem Doppelschlag in der 47. Minute wurde die Aufgabe unmöglich. Doch Max Bleicher und Max Penkin sorgten mit ihren Toren nochmal für Hoffnung. Doch in den restlichen 38 Sekunden rettete die Slowakei das Ergebnis über die Zeit.

Die DEB-Junioren können dennoch stolz auf ihre Leistungen sein. Als Aufsteiger hielten sie souverän die Klasse und dürfen sich auch im nächsten Jahr auf höchsten Niveau beweisen.

Lukas Stuhrmann, Carlos Händel und Elias Schneider wurden zu den besten deutschen Spielern gewählt.

Stimmen zum Spiel :

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Ich denke, der Glaube an die eigene Stärke hat uns heute ein wenig gefehlt. Ich hatte den Eindruck, dass wir die ersten zweieinhalb Drittel bis zu unserem ersten Tor mental und auch physisch nicht ebenbürtig dagegen halten konnten. Die Mannschaft hat gekämpft, aber wir haben heute nicht optimal in unser Spiel gefunden, sonst wären unsere Chancen auf einen Sieg sicher dagewesen. Nichtsdestotrotz kann das Team stolz sein, auf die erbrachte Leistung über die ganze Weltmeisterschaft hinweg.“



