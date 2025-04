Lesedauer: ca. 1 Minute

Am zweiten Tag der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft im amerikanischen Frisco stieg die deutsche Mannschaft ins Turnier ein und gewann mit 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung.

Abstieg 2023. Aufstieg 2024. Die letzten beiden Turniere aus Sicht der U18 waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Zu Beginn wartete ein harter Brocken im Comerica Centre auf die Mannschaft von Bundestrainer Patrick Reimer. Gegen Tschechien, die eine kurze Regerationszeit und in ihrem ersten Spiel Vizeweltmeister und Gastgeber USA am Rande einer Niederlage hatten ( 2:1 führten sie bis fünf Minuten vor dem Ende), gelang ein perfekter Start. Maxim Schäfer, der für die Eisbären Berlin 31 Hauptunden, sechs Play-off Spiele und ein Tor erzielte , traf in der sechsten Minute zur Führung. Bis zum Ende des Drittels wendete Tschechien das Blatt. In einer 3-gegen-5 Unterzahl fiel das 1:2.

Dieser Rückstand schien die DEB-Junioren allerdings nicht zu schocken. Sie aggierten forsch und belohnten sich mit zwei Toren innerhalb von 224 Sekunden. Mathieu Späth von den Kölner Junghaien und der erst 15-jährige Max Penkin von den Jungadlern schossen die 3:2 Führung heraus. Während das dritte deutsche Tor ein Unterzahltreffer war, nutzte Tomas Poletin den zusätzlichen Platz für seine Mannschaft zum Ausgleich.

Im 100. Spiel bei einer U18-WM bleib es auch im letzten Abschnitt ein Duell auf Augenhöhe und so belohnte sich die U18 mit Punkten. Torhüter Lukas Stuhrmann wehrte 39 Torschüsse in der regulären Spielzeit ab. In der Verlängerung sprang der erste seit dem 25. April 2014 in der Top-Division heraus. Schäfer mit seinem zweiten Treffer avancierte zum Mann des Tages.