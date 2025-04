Lesedauer: ca. 1 Minute

Im letzten Gruppenspiel bei der U18-Eishockey-Weltmeisterschaft in Frisco und Allen verlor die deutsche Mannschaft mit 3:5 (1:1, 2:3, 0:1) gegen die USA.

Respekt vor dieser Leistung. Trotz der feststehenden Qualifikation für das Viertelfinale zeigte die Mannschaft von Patrick Reimer erneut einen starken Auftritt, sammelte Selbstvertrauen und hielt das Spiel gegen den Vizeweltmeister bis zum Schluss offen.

Torhüer Aaron Kaiser parierte 32 Torschüsse. Doch auch in der Offensive zeigte die U18 ihre Qualitäten und ging dreimal in Führung. Dustin Willhöft zum 1:0, Elias Schneider zum 2:1 und Gustavs Griva zum 3:2 trugen sich in die Torschützenliste ein. 70 Sekunden in der 36. Minute brachten am Ende die Entscheidung, als zunächst Will Horcoff ausglich und später Richard Gallant in Unterzahl traf. Mit seinem zweiten Tor an diesem Abend ins leere Tor der DEB-Junioren entschied Gallant erst zwei Sekunden vor Schluss das Spiel.

Im Viertelfinale kommt es am Mittwoch um 19 Uhr zum Duell mit der Slowakei. Die weiteren Spiele lauten Schweden gegen Finnland, Kanada gegen Tschechien und USA gegen Lettland.

Stimmen zum Spiel:

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Das war heute eine gute Leistung unserer Jungs. Sie haben die Vorgaben und unsere Struktur sehr gut im Spiel umgesetzt und viele richtige Entscheidungen mit und ohne Scheibe getroffen. Leider konnten wir uns am Ende dafür nicht belohnen, aber wir haben gesehen, dass wir uns vor niemanden verstecken müssen. Jetzt geht direkt unser Fokus auf das Spiel gegen die Slowakei. Wir haben diese Saison schon einige Male gegen diesen Gegner gespielt und werden uns entsprechend vorbereiten. Wichtig ist, dass wir bei unserem Spiel bleiben und gut regenerieren, um unser Spiel am Mittwoch topfit und mit viel Energie zu bestreiten.“