Lesedauer: ca. 2 Minuten

Das finale Aufgebot der deutschen U18-Nationalmannchaft für die 2023 IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft in Basel und Ajoie, Schweiz, steht fest.

Insgesamt 24 Spieler (drei Torhüter, acht Verteidiger, 13 Stürmer) schafften es in die finale Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e. V. (DEB) und wurden seitens des U18-Bundestrainers Alexander Dück für die Nachwuchsweltmeisterschaft in der Schweiz nominiert. Edwin Tropmann (Kölner EC) wurde seitens des Teams zum Kapitän der deutschen U18-Mannschaft ausgewählt. Lua Niehus (Jungadler Mannheim) und Julius Sumpf (Red Bull Hockey Juniors) werden ihm als Assistenten zur Seite stehen.

Am gestrigen Montagnachmittag absolvierte das deutsche U18-Team ihre letztes von drei Testspielen gegen Lettland. Hier zeigte sich die DEB-Auswahl über weite Strecken der Begegnung stark und konnte sogar zweimal durch die Tore von Norwin Panocha (4.) und Linus Brandl (29.) in Führung gehen. Am Ende sicherte sich Lettland jedoch mit einem 5:4 den Sieg durch den Powerplaytreffer Kristers Ansons in der 59. Minute.

Nach den nun zwei intensiven Vorbereitungsphasen sowie drei Testspielen gegen die Schweiz und Lettland befindet sich die deutsche U18-Nationalmannschaft bereits in Ajoie. Im Turnierverlauf der Vorrundengruppe A trifft die DEB-Nachwuchsauswahl ab dem 21. April 2021 auf Kanada (14:30 Uhr), Tschechien (22.04. / 17:00 Uhr), Slowakei (24.04. / 18:30 Uhr) und Schweden (25.04. / 14:30 Uhr).

Pos. Nr. Name Vorname Geb.Dat. Verein 2022/23 GK 29 Ankirchner Valentin 10.08.2005 Red Bull Hockey Akademie GK 1 Pertuch Nico 29.07.2005 EV Landshut GK 30 Willerscheid Leon 10.04.2005 Kölner EC DF 26 Bosecker Lars 18.09.2005 Red Bull Hockey Juniors DF 12 Homann Henry 12.12.2005 EV Landshut DF 15 Kühnhauser Kilian 09.02.2005 Starbulls Rosenheim DF 5 Mayer Paul 25.09.2005 Jungadler Mannheim DF 4 Müller Jonas 18.01.2005 SC Rapperswil-Jona DF 18 Niehus Lua 26.03.2005 Jungadler Mannheim DF 6 Panocha Norwin 24.02.2005 Eisbären Juniors Berlin DF 3 Tropmann Edwin 05.10.2005 Kölner EC FW 23 Brandl Linus 01.04.2005 Jungadler Mannheim FW 14 Bicker Kevin 29.01.2005 Jungadler Mannheim FW 7 Fischer Jonas 05.01.2005 ESV Kaufbeuren FW 17 Focks Niclas 01.09.2005 Krefelder EV 81 FW 20 Hildebrand Maurice 16.07.2005 Jungadler Mannheim FW 11 Jakovlev Raphael 21.12.2005 EV Landshut FW 19 Münzenberger Marco 02.09.2005 Kölner EC FW 9 Pul Elias 15.05.2006 Red Bull Hockey Akademie FW 10 Ruckdäschel Timo 01.04.2005 Red Bull Hockey Juniors FW 8 Samanski Noah 12.05.2005 Red Bull Hockey Akademie FW 13 Schreiner Vadim 25.08.2005 Red Bull Hockey Juniors FW 21 Sumpf Julius 11.01.2005 Red Bull Hockey Juniors FW 24 Vinzens Paul 21.09.2005 Red Bull Hockey Akademie

STAFF: Alexander Dück (U18-Bundestrainer), Danny Albrecht (Assistenztrainer), Gerhard Unterluggauer (Assistenztrainer), Spencer Eckhardt (Torwarttrainer), Jörg Bednarzyk (Atheltiktrainer), Alois Grabmair (Physiotherapeut), Richard Schroll (Physiotherapeut), Dr. Marco Prillwitz (Mannschaftsarzt), Marco Schwarzer (Equipment Manager), Reinhardt Kirchner (Equipment Manager), Julius Werner (Team Manager)

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Wir haben in der vergangenen Woche noch einmal an unseren Strukturen gearbeitet. Die Leistung auf dem Eis waren gut. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch ins Spiel übertragen können. Wir haben uns im letzten Testspiel noch etwas schwer getan unsere Vorgaben in der Praxis umzusetzen. Für die Weltmeisterschaft müssen wir verstehen, dass wir in jedem Spiel einen kühlen Kopf bewahren und wir stets bereit sind, dass was wir gemeinsam erlernt haben auch umzusetzen und auch konstant zu bleiben. Jedes Spiel ist eine Möglichkeit, sich zu verbessern und zu zeigen.“

Der Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft

08.04.2023 | 17:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland 6:1(3:0, 2:1, 1:0)

09.04.2023 | 12:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

17.04.2023 | 17:30 | Testspiel | Deutschland – Lettland 4:5 (2:2, 1:1, 1:2)

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland