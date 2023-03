Lesedauer: ca. 3 Minuten

Die deutsche U18-Nationalmannschaft bestreitet vom 01. bis 18. April 2023 in Füssen die Vorbereitungsphase zur bevorstehenden 2023 IIHF-U18-Weltmeisterschaft (20. bis 30. April 2023 in Basel und Ajoie, Schweiz). Hierfür nominierte U18-Bundestrainer Alexander Dück drei Torhüter, zwölf Verteidiger und 20 Stürmer.

Die erste Phase der Vorbereitung mit insgesamt sechs Trainingseinheiten sowie drei Testspielen gegen den EV Füssen (06.04. / 17:30 Uhr) und das Schweizer Junioren-Team (08.04. / 17:00 Uhr und 09.04. / 12:00 Uhr) absolviert die DEB-Nachwuchsauswahl von Samstag, den 01. April, bis einschließlich Sonntag, den 09. April, in Füssen sowie in Cham, Schweiz. Anschließend wird durch das Trainerteam, mit Blick auf die von der DNL-Finalserie hinzustoßenden Spielern, eine erste Kürzung des Kaders vorgenommen. Der endgültige Kader für die Junioren-Weltmeisterschaft steht dann nach der zweiten Vorbereitungsphase, am 17. April 20

Im Trainerteam setzt U18-Bundestrainer Alexander Dück in der Vorbereitung als auch während des Turniers in der Schweiz auf die Unterstützung von Danny Albrecht (ESC Moskitos Essen), Gerhard Unterluggauer (Starbulls Rosenheim U20), Spencer Eckhardt (EV Lindau) sowie Patrick Buzás und Jörg Bednarzyk.

Am 18. April 2023 tritt das deutsche Nachwuchsteam dann die gemeinsame Reise in die Schweiz an, um hier die finalen Trainingsmaßnahmen zu absolvieren. Den Auftakt der Junioren-WM bildet für das deutsche Team die Partie gegen Kanada (21.04. / 14:30 Uhr). Im weiteren Turnierverlauf der Gruppe A stehen ebenso Aufeinandertreffen mit Tschechien (22.04. / 17:00 Uhr), der Slowakei (24.04. / 18:30 Uhr) sowie Schweden (25.04. / 14:30 Uhr) auf dem Programm.

U18-Bundestrainer Alexander Dück: „Jeder der Spieler hat bislang deutlich gezeigt, dass er bereit ist mit Leidenschaft für Deutschland zu spielen. Es ist wichtig für jeden einzelnen zu verstehen, dass wir nur gemeinsam als Mannschaft eine Chance haben, die bevorstehenden Aufgaben zu meistern. Wir werden unser Hauptaugenmerk neben dem Spiel in der defensiven Zone auch dem Aufbau unter Druck widmen und wollen das Spiel in der Offensive mitgestalten. Es wird uns auch einige Tage ein Sportpsychologe begleiten, um uns als Team zu unterstützen und bestmöglich vorzubereiten.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Die U18-Weltmeisterschaft ist der erste wirklich große Gradmesser für einen Jahrgang auf internationaler Bühne. Es wird für uns eine große Herausforderung und natürlich haben wir das Ziel hier den Klassenerhalt zu sichern.“

Der Spielplan der deutschen U18-Nationalmannschaft

06.04.2023 | 17:30 | Testspiel | Deutschland – EV Füssen

08.04.2023 | 17:00 | Testspiel | Deutschland – Schweiz

09.04.2023 | 12:00 | Testspiel | Schweiz – Deutschland

21.04.2023 | 14:30 | Kanada – Deutschland

22.04.2023 | 17:00 | Deutschland – Tschechien

24.04.2023 | 18:30 | Deutschland – Slowakei

25.04.2023 | 14:30 | Schweden – Deutschland

Der Kader

Pos. Name Vorname Geb.Dat. Verein 2022/23 GK Ankirchner Valentin 10.08.2005 Red Bull Hockey Akademie GK Pertuch Nico 29.07.2005 EV Landshut GK Willerscheid Leon 10.04.2005 Kölner EC DF Bosecker Lars 18.09.2005 Red Bull Hockey Juniors DF Burghard Jonas 02.12.2005 ERC Ingolstadt DF Hahn Noah 04.10.2006 Iserlohner EC DF Hense Max 01.03.2006 Krefelder EV 81 DF Homann Henry 12.12.2005 EV Landshut DF Kühnhauser Kilian 09.02.2005 Starbulls Rosenheim DF Kukuk Moritz 27.04.2005 Düsseldorfer EG DF Mayer Paul 25.09.2005 Jungadler Mannheim DF Müller Jonas 18.01.2005 SC Rapperswil-Jona DF Niehus Lua 26.03.2005 Jungadler Mannheim DF Panocha Norwin 24.02.2005 Eisbären Juniors Berlin DF Tropmann Edwin 05.10.2005 Kölner EC FW Bicker Kevin 29.01.2005 Jungadler Mannheim FW Brandl Linus 01.04.2005 Jungadler Mannheim FW Fischer Jonas 05.01.2005 ESV Kaufbeuren FW Focks Niclas 01.09.2005 Krefelder EV 81 FW Garthe Noah 21.10.2005 Lidingö Vikings FW Greil Niklas 15.03.2005 EC Peiting FW Hildebrand Maurice 16.07.2005 Jungadler Mannheim FW Jakovlev Raphael 21.12.2005 EV Landshut FW Maul Nick 09.04.2006 Red Bull Hockey Akademie FW Mommensohn Jonas 26.06.2005 ESV Kaufbeuren FW Münzenberger Marco 02.09.2005 Kölner EC FW Pul Elias 06.05.2006 Red Bull Hockey Akademie FW Rieke Robin 03.05.2005 Kölner EC FW Ruckdäschel Timo 01.04.2005 Red Bull Hockey Juniors FW Seeger Clemens 17.09.2006 Krefelder EV 81 FW Salhi Björn 23.02.2005 EV Landshut FW Samanski Noah 12.05.2005 Red Bull Hockey Akademie FW Schreiner Vadim 25.08.2005 Red Bull Hockey Juniors FW Sumpf Julius 11.01.2005 Red Bull Hockey Juniors FW Vinzens Paul 21.09.2005 Red Bull Hockey Akademie

STAFF: Alexander Dück (U18-Bundestrainer), Danny Albrecht (Assistenztrainer), Gerhard Unterluggauer (Assistenztrainer), Spencer Eckhardt (Torwarttrainer), Patrick Buzás (Atheltiktrainer), Jörg Bednarzyk (Atheltiktrainer), Alois Grabmair (Physiotherapeut), Reihnhard Kirchner (Equipment Manager), Julius Werner (Team Manager)