Silber bei Olympia einer der größten Erfolge im deutschen Eishockey

Marco Sturm erhält das Bundesverdienstkreuz

24.09.2025, 11:49 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der 47-jährige Marco Sturm erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Mit dieser hohen staatlichen Ehrung würdigt die Bundesrepublik Deutschland Marco Sturm für seine herausragenden Verdienste um den Sport und seine Rolle als Botschafter des Eishockeys im In- und Ausland.

Der neue Trainer der Boston Bruins prägte über viele Jahre die deutsche Eishockeyszene, zunächst als erfolgreicher Spieler in der National Hockey League (NHL), wo er als einer der wenigen Deutschen über mehr als ein Jahrzehnt hinweg konstant auf höchstem Niveau spielte.

Der 47-Jährige wurde nicht nur durch seine sportlichen Leistungen zum Vorbild, sondern auch durch seinen Einsatz für den Nachwuchs und die Förderung des Sports in Deutschland. Besonders große Anerkennung erhielt er als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft, die er 2018 sensationell ins Finale der Olympischen Spiele in Pyeongchang führte und mit dem Gewinn der Silbermedaille für einen der größten Erfolge in der deutschen Eishockeygeschichte sorgte.

Mit seiner Leidenschaft, seinem Engagement und seiner Fähigkeit, Menschen für den Sport zu begeistern, hat Sturm weit über die Grenzen des Spielfelds hinaus gewirkt. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes unterstreicht, wie sehr sein Lebenswerk für die Gesellschaft und das Ansehen des deutschen Sports von Bedeutung ist.

Bereits vor über 20 Jahren hat er die Marco-Sturm-Stiftung ins Leben gerufen, die krebskranke Kinder und deren Familien mit Geld- und Sachspenden unterstützt.

Auch zu seinem Heimatort Dingolfing pflegt er weiterhin enge Verbindungen. Die Stadt ehrte ihn, indem eine Eishalle seinen Namen erhielt und Sturm Ehrenbürger wurde.

Der Orden und die Verleihungsurkunde werden durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration überreicht. Der Termin dafür ist noch nicht bekannt.