Lesedauer: ca. 1 Minute

​Zweiter Vergleich binnen 24 Stunden gegen die Slowakei: Das Männer-Perspektivteam musste sich in einer spannenden Partie am Ende mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Vor 3.565 Zuschauern in Zvolen waren Luis Schinko (15.), Danjo Leonhardt (31.) und Tim Brunnhuber (59.) die Torschützen für die DEB-Auswahl. Am Freitag tritt die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis die Heimreise nach Deutschland an.



DEB-Bundestrainer Harold Kreis: „Der Schlussabschnitt im Spiel heute war unser stärkstes Drittel während der zwei Spiele. Das war insgesamt eine große Steigerung gegenüber gestern. Grundsätzlich haben wir zwei spannende, intensive Spiele gesehen, was auch unsere slowakischen Trainerkollegen so sehen. Es war temporeich, die Spieler haben auf beiden Seiten hart gearbeitet und es war alles dabei. Für uns als Coaching Staff gab es viele wertvolle Erkenntnisse.“

Stürmer Luis Schinko: „Es war insgesamt eine gute Maßnahme für uns als Team. Wir haben uns über die zwei Spiele Drittel für Drittel gesteigert. Wir sind gut zusammengewachsen binnen kurzer Zeit und ich glaube, dass es für die neuen Jungs eine tolle Erfahrung auf internationalem Niveau war.“