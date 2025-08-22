Teilnahme am 4-Nationen-Turnier in Albertville

Frauen-Nationalmannschaft startet in neue Spielzeit

22.08.2025, 10:01 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Mit der Frauen-Nationalmannschaft startet das erste der A-Teams des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) in die neue Spielzeit 2025/2026.

Die Mannschaft um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod kommt am Montag, den 25. August 2025 am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen. Nach drei geplanten Eiseinheiten und weiteren Meetings geht es am Mittwoch, den 27. August weiter ins französische Albertville – hier werden die DEB-Frauen ein 4-Nationen-Turnier bestreiten und dabei drei Spiele innerhalb von drei Tagen absolvieren. Am Donnerstag steht zum Auftakt die Partie gegen Japan auf dem Programm. Am darauffolgenden Tag trifft die deutsche Mannschaft auf Ungarn, bevor es am Samstag zum Turnierabschluss gegen die Gastgeberinnen aus Frankreich auf das Eis geht.

Jeff MacLeod und sein Trainerteam haben für den Saisonauftakt in Frankreich 25 Spielerinnen nominiert – drei Torhüterinnen, acht Verteidigerinnen und 14 Stürmerinnen stehen im deutschen Aufgebot. Neben Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod komplettieren Max Deichstetter (Assistenztrainer), Sascha Rogoza (Torwarttrainer) und die Bundeswehrverantwortliche Trainerin Jennifer Harss (Athletik) das Coaching-Team.

” „Wir freuen uns, als Team wieder zusammenzukommen und gemeinsam in die Olympiasaison zu starten. Unsere Spielerinnen haben über den Sommer intensiv gearbeitet und kommen mit einem hohen Fitnesslevel und viel positiver Energie in den ersten Lehrgang." ‒ Jeff MacLeod, Frauen-Bundestrainer

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: "In den Eiseinheiten in Füssen werden wir gezielt an unserer Struktur und Taktik arbeiten. Sowohl On- als Off-Ice werden wir mit hoher Intensität trainieren, um uns optimal auf das bevorstehende Turnier vorzubereiten. In Albertville treffen wir mit Japan, Ungarn und Frankreich auf drei starke Gegner. Wir wollen von Beginn an mit Einsatz, Spielfreude und Siegeswillen überzeugen. Wir reisen mit einem Kader von 25 Spielerinnen nach Frankreich – es ist uns wichtig, jeder Einzelnen die Möglichkeit zu geben, sich in Spielsituationen zu zeigen und ihr Können unter Beweis zu stellen.“

Der Kader:

Tor: Sandra Abstreiter, Lisa Hemmerle und Chiara Schultes

Verteidigung: Tabea Botthof, Daria Gleissner, Ronja Hark, Katarina Jobst-Smith, Charlott Schaffrath, Tara Schmitz, Carina Strobel und Hanna Weichenhain

Sturm: Anne Bartsch, Nina Christof, Franziska Feldmeier, Katharina Häckelsmiller, Nicola Hadrachek-Eisenschmid, Celina Haider, Laura Kluge, Emily Nix, Anna Rose, Jule Schiefer, Lucia Schmitz, Svenja Voigt sowie die Zwillinge Lilli und Luisa Welcke.

Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft:

28.08.2025 | 16:00 Uhr | Deutschland – Japan

29.08.2025 | 16:00 Uhr | Ungarn – Deutschland

30.08.2025 | 14:15 Uhr | Frankreich – Deutschland