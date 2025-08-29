5:1-Erfolg in Albertville

Frauen-Nationalmannschaft: Starker Auftritt gegen Ungarn

29.08.2025, 23:25 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das zweite Länderspiel binnen 24 Stunden erfolgreich gestaltet. Einen Tag nach dem Auftaktsieg gegen Japan beim Turnier in Albertville hat die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod das Team aus Ungarn mit 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) geschlagen.

Torschützinnen für die DEB-Auswahl waren Nina Christof (3), Franziska Feldmeier und Luisa Welcke. Am Samstagmittag steht für die DEB-Auswahl der Turnierabschluss an. Um 14.15 Uhr geht es gegen Gastgeber Frankreich.

Im Tor startete Lisa Hemmerle, die wie Abstreiter am Vortag nur einen Gegentreffer hinnehmen musste. Nina Christof war mit ihrem Hattrick im ersten Drittel die überragende Spielerin der Partie und bestritt dabei ihr 50. Länderspiel. Nach der frühen 3:0-Führung kontrollierten die DEB-Frauen das Spiel weitgehend souverän, auch wenn Ungarn im Schlussdrittel noch den Ehrentreffer erzielen konnte.

Bundestrainer Jeff MacLeod: „Zunächst möchte ich sagen, dass Lisa Hemmerle ein gutes Spiel gemacht hat. Es gut zu sehen, dass unser Torwartspiel funktioniert und wir dort Selbstvertrauen sammeln konnten. Alle Spielerinnen hatten heute viel Eiszeit, auch in Über- und Unterzahl. Einige Spielerinnen konnten wegen Krankheit heute nicht spielen, dafür sind andere eingesprungen, die einen guten Job gemacht haben.“

Stürmerin Nina Christof: „Wir haben heute wieder eine gute Teamleistung abgeliefert, da fiel es mir leicht, die Tore zu schießen. Gegen Frankreich wir müssen morgen noch etwas konsequenter spielen und über die gesamten 60 Minuten konzentriert bleiben.“