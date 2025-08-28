2:1 gegen Japan in Albertville

Frauen-Nationalmannschaft siegt im ersten Spiel der Saison

28.08.2025, 21:27 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das erste Länderspiel der neuen Spielzeit gewonnen. Am Donnerstagnachmittag holte die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers im französischen Albertville einen 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Auswahl Japans.

Torschützin für die DEB-Auswahl war Franziska Feldmeier (53.). Im Penaltyschießen sorgten Luisa und Lilli Welcke mit ihren Treffern für die Entscheidung. Bereits morgen um 16 Uhr geht für das deutsche Team weiter gegen Ungarn – erneut in Albertville.

Im Tor startete Sandra Abstreiter. Im ersten Abschnitt überzeugte die deutsche Mannschaft mit engagiertem Eishockey und einigen guten Torgelegenheiten gegen disziplinierte Japanerinnen. Auch der Mittelabschnitt blieb ohne regulären Treffer. Erst in der 53. Minute traf Feldmeier zum 1:0. Kurz vor dem Ende der Spielzeit glichen die Japanerinnen durch Rio Noro (58.) aus und erzwangen die Verlängerung. Die Entscheidung fiel schließlich im Penaltyschießen zugunsten der DEB-Auswahl.

Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben uns während des Spielverlaufs heute immer weiter verbessert. Uns hat zu Beginn etwas die Frische gefehlt, da haben wir uns gut durchgekämpft und im Schlussabschnitt gesteigert. Auch haben wir die Lernkurve im Spiel gesehen, was unsere taktischen Vorgaben anging und im Tor hatte Sandra einen starken Auftritt heute. Wir haben mit allen vier Linien gespielt, so dass sich alle Spielerinnen zeigen konnten.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Für unser erstes Spiel war es heute insgesamt ein solider Auftritt. Wir haben länger nicht zusammengespielt und hatten nur eine kurze Vorbereitung zusammen auf dem Eis. Wir sind zufrieden mit dem Auftakt und wissen jetzt, woran wir die nächsten Tage arbeiten müssen.“