6:2-Sieg in Kanada

​Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet bei der IIHF-Frauen-Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada mit einem Sieg ins Turnier. Das Team um Bundestrainer Thomas Schädler gewinnt dass Auftaktspiel im CAA Centre Brampton deutlich mit 6:2 gegen die favorisierten Schwedinnen.

Torschützinnen für die DEB-Auswahl waren Franziska Feldmeier (19., 56.), Laura Kluge (25.), Celina Haider (26., 48.) sowie Svenja Voigt (34.).



Lilli Welcke musste schon vor Turnierbeginn verletzungsbedingt abreisen. Die Stürmerin hatte sich im Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz eine Unterkörperverletzung zugezogen. Für sie ist Jule Schiefer ins Team nachgerückt. Im zweiten Vorrunden-Spiel trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereits am Freitag, 7. April, auf das Team aus Finnland. Spielbeginn ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Stimmen zum Spiel:

Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler: „Natürlich bin ich sehr stolz auf die ganze Mannschaft und den ganzen Staff, nach diesem super Sieg gegen die Schwedinnen. Wir hatten uns vorab einen Plan zurechtgelegt, wie wir das Spiel gestalten wollen und das hat sehr gut funktioniert. Wichtig war für uns als Mannschaft auch, dass wir nach dem ersten schnellen Gegentor uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben weiter an uns geglaubt und das Spiel dann auch verdient gewonnen.“

Stürmerin Celina Haider: „Ich bin natürlich mega happy. Auch ein großes Dankeschön an meine Mannschaftskameradinnen, ohne die wäre das alles nicht möglich gewesen. Heute hat einfach alles gepasst und ich gehe mit einem guten Gefühl ins nächste Spiel. Wir hatten in den letzten Spielen nicht so viel Glück, umso schöner ist es jetzt, mit sechs Toren und einem Sieg ins nächste Spiel zu gehen.“

Stürmerin Laura Kluge: „Im nächsten Spiel gegen Finnland, müssen wir genau das machen, was wir heute auch gemacht haben und auf unsere Stärken zählen.“