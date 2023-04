Lesedauer: ca. 2 Minuten

Zwei intensive Trainingseinheiten auf dem Eis, Off-Ice-Workouts und mehrere Teammeetings liegen hinter der Nationalmannschaft in Vorbereitung auf das erste von zwei Länderspielen gegen Österreich.

Morgen Vormittag steht noch der Pre-Game-Skate in Landshut auf dem Programm, am Donnerstagabend um 19:30 Uhr ist es soweit: In Deggendorf trifft die DEB-Auswahl auf Team Austria, das seit Anfang der Woche in Deggendorf trainiert. Für die Partie gibt es noch rund hundert Stehplätze.

Die Stimmen vor dem ersten Spiel gegen Österreich:

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben in den ersten beiden Länderspielen gut aus unserem Drittel heraus agiert, haben dann aber zu oft die Scheibe verloren oder falsche Entscheidungen getroffen. Das wollen wir in den kommenden Spielen ändern und durch unser Forechecking und Aufbauspiel mehr Zeit in der offensiven Zone kreieren. Insofern freuen wir uns auf das erste Spiel gegen Österreich morgen Abend in Deggendorf.“

Verteidiger Marcus Weber: „Wir haben die Kleinigkeiten angesprochen, die wir gegen Tschechien falsch gemacht haben. Vor allem bei den Scheibenverlusten müssen wir besser aufpassen. Überhaupt müssen wir defensiv besser stehen und uns auch offensiv bessere Torchancen erarbeiten. Das sind Dinge, die in den Meetings mit den Coaches angesprochen wurden und die wir auch auf dem Eis trainiert haben. Jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung gegen Österreich.“

Stürmer Dominik Kahun (in Phase zwei zum Team gestoßen): „Es ist sehr angenehm, wieder bei der Nationalmannschaftzu sein. Es macht immer viel Spaß, die Jungs in der Kabine wiederzusehen. Die ersten Trainingseinheiten waren ziemlich anstrengend, natürlich ist unsere Vorfreude auf das Länderspiel morgen riesig. Durch die harten Einheiten wird das ein intensives Spiel. Wir werden sicher auch unsere Beine merken, aber dafür ist eine Vorbereitung da. Denn wir wollen topfit sein, wenn es wirklich darauf ankommt. Ich denke, den Österreichern wird es ähnlich gehen wie uns, zumal viele Jungs dabei sind, die um ihre Plätze kämpfen. Deswegen wird es eine intensive, umkämpfte Partie.“

Stürmer Manuel Wiederer (in Deggendorf geboren): „Ich freue mich natürlich riesig auf morgen, das ist eine sehr coole Sache. Es passiert nichtso oft, dass man mit der Nationalmannschaft in seinem Heimatort spielt. Im Fokus steht trotzdem das Spiel und wir wollen wieder einen Schritt nach vorne machen. Die ersten beiden Spiele gingen phasenweise schon in die richtige Richtung, morgen wollen wir vor allem defensiv noch besser stehen. Nach vorne geht immer etwas. Unser Kader ist tief besetzt und wir sind heiß auf das Spiel morgen.“

Bereits in der ersten Aprilwoche hat Österreich mit der WM-Vorbereitung begonnen. Die Auswahl des Schweizer Trainers Roger Bader hat bereits drei Länderspiele absolviert. Dabei gab es zwei Niederlagen gegen die Slowakei (3:5) und Italien (0:2). Vor gut einer Woche sprang der erste Erfolg der WMVorbereitung heraus. Erneut war Italien der Gegner (Endstand 3:2 nach Penalty).

Die erfahrensten Spieler des ÖEHV-Kaders sind Torhüter Bernhard Starkbaum mit 143 Länderspielen und die beiden Stürmer Manuel Ganahl (124) und Lukas Haudum (87). Der Großteil des Aufgebots für die beiden kommenden Länderspiele gegen Deutschland ist in der länderübergreifenden ICE Hockey League aktiv. Das bislang letzte Duell der beiden Nationalmannschaften datiert vom Deutschland Cup 2022. Damals behielt die DEB-Auswahl mit 3:0 die Oberhand und feierte im Anschluss den Turniersieg.

Am Samstag folgt das zweite Aufeinandertreffen mit Österreich. Spielbeginn in Landshut ist um 17:00 Uhr.

Die WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

28.04.2023 | 17:30 in Zilina (SVK) | Slowakei – Deutschland

29.04.2023 | 16:00 in Trencin (SVK) | Slowakei – Deutschland

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – US