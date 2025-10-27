Bewährter Kader

Deutschland-Cup 2025: Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot bekannt

27.10.2025

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt beim Deutschland-Cup (5. bis 9. November 2025) in Landshut mit 23 Spielerinnen an. Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat den Kader nun bekanntgegeben.

Die DEB-Auswahl wird von einem bewährten Kern um Kapitänin Daria Gleißner angeführt. 17 der 23 nominierten Spielerinnen standen bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Tschechien im Aufgebot, als Debütantinnen stehen Aileena Dopheide und Mathilda Heine vor ihrem ersten A-Länderspiel-Einsatz. Nicht mit dabei sind einige der Nationalspielerinnen, die derzeit am US-College aktiv sind (Nina Christof sowie Lilli und Luisa Welcke). Außerdem fehlen Katarina Jobst-Smith und Jule Schiefer aufgrund von Verletzungen.

Das Frauen-Team reist bereits am Montag, den 3. November 2025, nach Landshut, um sich auf das kommende Turnier vorzubereiten. Bei der dritten gemeinsamen Turnierauflage von Frauen und Männern beim Deutschland-Cup geht die DEB-Auswahl von Jeff MacLeod als Titelverteidiger ins Rennen.

Das Turnier startet für die Frauen am Mittwoch, 5. November (19.30 Uhr), mit dem Länderspiel gegen Frankreich. Die DEB-Auswahl spielt anschließend gegen die Slowakei (Freitag, 7. November, 19 Uhr) und Ungarn (Samstag, 8. November, 14.45 Uhr).

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns auf die Fans und die Atmosphäre in Landshut, der DEB bietet uns hier eine große Bühne, die wir überaus schätzen. Der Deutschland-Cup ist eine wichtige Veranstaltung, um uns auf Olympia vorzubereiten. Auch deshalb sind die große Aufmerksamkeit und der Rummel rund um das Turnier ein guter Stresstest für uns, um uns für die Aufgabe im Februar vorzubereiten. Einige Spielerinnen, die zu unserem Kern gehören, werden uns nicht zur Verfügung stehen, teilweise auch aus Verletzungsgründen. Wir hoffen, dass diese wichtigen Spielerinnen rechtzeitig wieder fit sind für die kommenden Aufgaben. Das gibt wiederum einigen Spielerinnen die Chance, sich auf der internationalen Bühne zu zeigen und in die Teamstrukturen zu integrieren, so dass Sie sich auch für Olympia empfehlen können. Wir wollen beim Deutschland-Cup weiter an unserer Siegermentalität arbeiten und den positiven Weg der vergangenen Auftritte konsequent fortsetzen.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Zunächst einmal freuen wir uns, in Landshut nochmal die gemeinsame Bühne mit unseren beiden A-Nationalmannschaften zu betreten. Denn durch die neue Terminierung der Frauen-Weltmeisterschaft im November 2026, wird der kommende Deutschland-Cup als alleiniges Männer-Turnier ausgetragen, während sich die Frauen dann bereits in der WM-Vorbereitung befinden. Die vergangenen beiden Jahre hatte der gemeinsame Auftritt unserer beiden Teams eine überaus große Außenwirkung und viele positive Effekte, die sich diesmal noch verstärken, da wir im kommenden Februar gemeinsam bei den Olympischen Spielen auflaufen werden.“

Der Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup 2025

05.11.2025, 19:30 Uhr: Deutschland – Frankreich

07.11.2025, 19:00 Uhr: Deutschland – Slowakei

08.11.2025, 14:45 Uhr: Deutschland – Ungarn

Alle Spiele des Deutschland Cup werden live und kostenlos bei Magenta-Sport übertragen

Der DEB-Kader:

Tor: Sandra Abstreiter (Montreal Victoire, PWHL), Lisa Hemmerle (ERC Ingolstadt), Chiara Schultes (ECDC Memmingen).

Verteidigung: Daria Gleißner, Ronja Hark, Charlott Schaffrath, Carina Strobel, Hanna Weichenhain (alle ECDC Memmingen), Tabea Botthof, Tara Schmitz (beide Mad Dogs Mannheim), Hanna Hoppe (ESC Dresden).

Sturm: Anne Bartsch, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Anna Rose (alle ECDC Memmingen), Aileena Dopheide, Katharina Häckelsmiller, Celina Haider (alle ERC Ingolstadt), Franziska Feldmeier, Mathilda Heine (beide Eisbären Berlin), Laura Kluge (Boston Fleet, PWHL), Emily Nix (Frölunda HC, Schweden), Svenja Voigt (St. Cloud State University, USA), Lucia Schmitz (Mad Dogs Manneim).