Testpartien in Füssen

DEB: U20-Männer bestreiten drei Länderspiele gegen Finnland

23.10.2025, 18:58 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die deutsche U20-Nationalmannschaft kommt am Dienstag, 4. November, zu einem Lehrgang am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen. Neben diversen Trainingseinheiten und Meetings stehen für das Team um Bundetrainer Tobias Abstreiter auch drei Länderspiele gegen die finnische Nachwuchsauswahl auf dem Programm.

Die erste der Partien findet am Donnerstag, den 6. November um 17 Uhr statt – der Eintritt ins Stadion ist kostenfrei.

Die U20-Männer werden mit 24 Spielern ins Ostallgäu reisen – 13 Stürmer, acht Verteidiger und drei Torhüter. Gegenüber den Länderspielen im Juli und August 2025 in Kassel, gibt es zwölf Veränderungen im Kader der DEB-Auswahl. Nicht dabei beim Lehrgang in Füssen sind die Spieler, die aktuell in nordamerikanischen Ligen aktiv sind.

Neben Tobias Abstreiter bilden Patrick Strauch (Assistenztrainer), Jochen Molling (Assistenztrainer), Luca Endres (Torwarttrainer) und Christian Bachmann (Athletiktrainer) den Coaching-Staff für die Maßnahme in Füssen.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Unser aktueller Kader unterscheidet sich an einigen Stellen von der Mannschaft, die wir für den Saisonauftakt in Kassel nominiert hatten – so erhalten noch einmal andere Spieler die Chance, sich zu zeigen und wertvolle Spielpraxis zu sammeln. Die jetzige Auswahl stellt dabei noch keine Vorentscheidung für die Weltmeisterschaft dar. Es sind weiterhin Plätze offen – die gezeigten Leistungen, werden hier am Ende den Ausschlag geben. Die drei Spiele gegen Finnland wollen wir sowohl zur Sichtung und Bewertung der aktuellen Form der Spieler als auch, zur Arbeit an Elementen, die für die WM entscheidend sein können, nutzen – insbesondere auch hinsichtlich des Spiels auf kleinerem Eis. Wir wollen sehen, wer sich auf internationalem Niveau behauptet und welche Spieler Qualität und Konstanz in die Mannschaft bringen können.“

U20-Länderspiele in Füssen:

06.11.2025, 17:00 Uhr: Deutschland – Finnland

07.11.2025, 17:00 Uhr: Deutschland – Finnland

09.11.2025, 11:00 Uhr: Deutschland – Finnland