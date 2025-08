Lesedauer: ca. 3 Minuten

Im Rahmen der Strukturreform des Deutschen Eishockey-Bundes ist zum Ende Juli die erforderliche Eintragung ins Vereinsregister erfolgt. Damit ist die neue Führungsstruktur des Verbands mit Sitz in München mit dem sechsköpfigen Aufsichtsrat und zwei hauptamtlichen Vorständen nun formell in Kraft.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 31. Mai 2025 hatten die DEB-Mitglieder die Änderung in der Organisationsstruktur des DEB mit einem eindeutigen Votum beschlossen und die Satzungsänderungen bestätigt. Bei der Veranstaltung in Ingolstadt wurden daraufhin die sechs Aufsichtsräte gewählt und im Anschluss die Eintragung der Satzungsänderungen ins Vereinsregister auf den Weg gebracht. Als eine der ersten Amtshandlungen hatte der DEB-Aufsichtsrat nach einem strukturierten Auswahlprozess mit Frank H. Lutz (Vorstandsvorsitzender) und Christian Künast (Vorstand Sport) zwei hauptamtliche Vorstände berufen, die die operative Geschäftsführung des DEB innehaben. Die beiden neuen Vorstände des DEB wurden Ende Juni vorgestellt.

Mit dem planmäßig erfolgten Vollzug der Eintragung im Vereinsregister übernehmen Frank H. Lutz und Christian Künast ab sofort die operative Leitung des DEB und vertreten diesen satzungsgemäß gemeinsam. Der bisherige Präsident des DEB, Dr. Peter Merten, bleibt dem Verband als Vorsitzender des neu installierten Aufsichtsrats erhalten.

In diesem Zuge hat sich auch die 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft mbH personell in der Führung aufgestellt: Claus Gröbner, der bereits im Jahr 2024 zum Geschäftsführer der GmbH ernannt wurde, wechselt nun aus seiner bisherigen Doppelfunktion als Generalsekretär des Deutschen Eishockey-Bundes und Geschäftsführer der WM GmbH vollständig in die operative Leitung der Gesellschaft, die mit der Planung und Durchführung der IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 betraut ist.

Gröbner wird künftig die Gesamtverantwortung für die Organisation des Großereignisses übernehmen und die strategische sowie wirtschaftliche Ausrichtung der WM GmbH steuern. Der DEB ist überzeugt, dass Claus Gröbner genau die richtige Besetzung für diese Schlüsselrolle ist – nicht zuletzt, weil er bereits im Vorfeld maßgeblich am erfolgreichen Bewerbungsprozess beteiligt war. Im Jahr 2023 hatte der DEB im Rahmen des IIHF-Kongresses den Zuschlag für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft erhalten.

Als weitere Personalie ist Panagiotis Christakakis vom DEB zur WM GmbH gewechselt. Der bisherige Leiter der DEB-Ligen übernimmt die Position des Direktors für Marketing, Vermarktung & Organisation der 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft mbH. In seiner neuen Funktion wird Christakakis zentrale Aufgaben rund um die Außendarstellung, Partnergewinnung und Eventdurchführung der Heim-WM 2027 verantworten. Seit 1. Juli 2023 war Christakakis für den DEB tätig.

Claus Gröbner, Geschäftsführer der 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft mbH: „Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 ist eine große Chance für den deutschen Eishockeysport – auf und neben dem Eis. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam mit einem starken Team gestalten zu dürfen. Unser Ziel ist es, ein Turnier zu organisieren, das sportlich begeistert, wirtschaftlich erfolgreich ist und nachhaltig Wirkung zeigt.“

Dr. Peter Merten, Aufsichtsratsvorsitzender des DEB: „Ich freue mich, dass die von der Mitgliederversammlung 2022 angestoßene Strukturreform des DEB durch Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 31. Mai 2025 und die jetzt erfolgte Eintragung ins Vereinsregister erfolgreich abgeschlossen ist. Mit dem jetzt eingeführten ,,Aufsichtsratsmodell” konnten zwei wesentliche Ziele des Verbandes umgesetzt werden: Erstens ist durch die Vertretung aller Mitgliedergruppen des DEB im neu geschaffenen Aufsichtsrat eine weitere Integration aller Kräfte im deutschen Eishockey gelungen; zweitens erhalten die beiden neuen Vorstände, Frank H. Lutz und Christian Künast, bei erweiterter Verantwortung die erforderlichen Handlungsspielräume, um den Verband erfolgreich in die Zukunft zu führen. Frank H. Lutz und Christian Künast sind beide erfahrene und ausgewiesene Manager in ihrem jeweiligen Metier. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Beiden in der neuen Führungsstruktur. Parallel zur strukturellen Neuausrichtung des Verbandes haben wir die „2027 WM GmbH“ nach Zuschlag durch den Weltverband im Jahr 2023 zur Durchführung der Heim-WM 2027 gegründet. Mit Claus Gröbner haben wir einen erfahrenen Mitstreiter für die Aufgabe als Geschäftsführer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des DEB gewonnen. Er kennt die Strukturen des internationalen Eishockeys, ist weitreichend vernetzt und bringt die Expertise und Leidenschaft für die erfolgreiche Bewältigung des Projektes Heim-WM 2027 mit. Ich bedanke mich mit seinem jetzt vollständigen Wechsel vom DEB zur „2027 WM GmbH“ für seine Tätigkeit als Generalsekretär des Verbands und freue mich auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit.“