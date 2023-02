Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft absolviert in der zweiten Februarwoche (6. bis 12. Februar) in Vorbereitung auf die im Frühjahr stattfindende Weltmeisterschaft im kanadischen Brampton ein Fünf-Nationen-Turnier im Bundesleistungszentrum in Füssen. Hierbei trifft das deutsche Team auf Tschechien (8. Februar, 16 Uhr), Finnland (9. Februar, 19.30 Uhr), Schweden (11. Februar, 16.30 Uhr) sowie die Schweiz (12. Februar, 12 Uhr).

Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler nominierte für die Maßnahme Spielerinnen aus der DFEL sowie der schwedischen Svenska Hockeyligan und slowakischen Extraliga ženy. Verteidigerin Daria Gleißner (ECDC Memmingen Indians) wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in Füssen abermals als Kapitänin auf das Eis führen. Mit Finnland und Schweden trifft die deutsche A-Frauen-Auswahl in der kommenden Woche zugleich auf zwei Teams ihrer WM-Gruppe.



Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler: „Für uns ist dies das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft in Kanada. Folglich schauen wir bei der jetzigen Maßnahme unter anderem darauf, dass wir die richtigen Reihen finden. Natürlich werden später noch Spielerinnen aus Nordamerika dazu stoßen, aber wir möchten hierfür schon ein Grundgerüst aufstellen. Die Aufgaben werden darin bestehen, einerseits das Unter- und Überzahlspiel zu verbessern sowie anderseits über die Verteidigung hin zur Offensive mehr Chancen zu kreieren, da wir in den vergangenen Spielen gemerkt haben, dass dies mit einer unserer Defizite ist.“

Der Eintritt zum Turnier in die Arena ist zu allen Begegnungen frei. Zudem werden alle Spiele kostenfrei im Livestream auf DEB-online.live übertragen.