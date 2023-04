Lesedauer: ca. 2 Minuten

Bundestrainer Harold Kreis hat ein 27-köpfiges Aufgebot für die erste Phase der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2023 in Finnland / Lettland im kommenden Mai nominiert. Von Ostermontag, den 10. April 2023, bis Samstag, den 15. April 2023, schlägt die Herren-Nationalmannschaft ihr Lager in Frankfurt auf. Höhepunkte der ersten gemeinsamen Woche sind die beiden Länderspiele gegen Tschechien. Diese finden am Donnerstag, den 13. April 2023, in Kassel (Spielbeginn 19:30 Uhr) und am Samstag, den 15. April 2023, in Frankfurt (Spielbeginn 17:00 Uhr) statt.

Drei Torhüter, neun Verteidiger und 15 Stürmer stehen im Kader für die erste gemeinsame Woche. Diese beginnt mit einem Teammeeting und anschließendem Training am späten Montagnachmittag. Am Dienstag und Mittwoch stehen die nächsten Eis-Einheiten in der Eissporthalle Frankfurt auf der Agenda, bevor am Donnerstag das erste von zwei Länderspielen gegen Tschechien stattfindet.

Der Coaching Staff für die WM 2023 wird die Vorbereitung ab dem ersten Tag vollständig begleiten und in die gemeinsame Zusammenarbeit starten. Neben Bundestrainer Harold Kreis bilden Alexander Sulzer, Pekka Kangasalusta (beide Assistenztrainer), Sebastian Elwing (Torwarttrainer), Thomas Krauskopf (Videotrainer) und Arne Greskowiak (Athletiktrainer) das Team hinter der Bande ab Phase eins.

Bundestrainer Harold Kreis: „In den vergangenen Wochen hatte ich viel Kontakt zu den Spielern und bin auf positive Resonanz und grundsätzliche Begeisterung gestoßen, für unsere Nationalmannschaft aufzulaufen. Für uns stellt die erste Phase der WM-Vorbereitung eine gute Gelegenheit dar, mit einem größeren Kader unsere grundsätzliche Vorstellung der Spielweise zu implementieren und damit an die jüngsten Auftritte der Nationalmannschaft anzuknüpfen. Ganz besonders freuen wir uns alle auf die ersten Begegnungen im Rahmen der neuen Konstellation bei der Nationalmannschaft und natürlich die beiden Länderspiele gegen Tschechien zum Auftakt der WM-Vorbereitung.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Zunächst einmal wünsche ich unserem Bundestrainer Harold Kreis, unserem Assistenztrainer Alexander Sulzer und dem neu zusammengestellten Coaching Staff viel Erfolg bei der Umsetzung der ersten Maßnahme. Wir starten voller Vorfreude in die WM-Vorbereitung und werden in den nächsten Wochen gemeinsam daran arbeiten, den bestmöglichen Kader für die Weltmeisterschaft aufzustellen. Die beiden Länderspiele gegen Tschechien werden gleich zum Auftakt eine große Herausforderung für unsere Nationalmannschaft. Es werden sicher attraktive Spiele für alle Eishockeyfans, die in Kassel und Frankfurt live dabei sind.“

WM-Vorbereitung: Der Heim-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Pos. Nr. Name Vorname Geb.Dat. Verein 2022/23 GK 45 Ancicka Tobias 27.02.2001 Eisbären Berlin GK 36 Bugl Florian 14.05.2002 Straubing Tigers GK 37 Franzreb Maximilian 18.08.1996 Fischtown Pinguins DF 88 Fohrler Tobias 06.09.1997 HC Ambrì-Piotta DF 6 Karrer Julius 06.06.2000 Nürnberg Ice Tigers DF 68 Mebus Oliver 30.06.1993 Nürnberg Ice Tigers DF 12 Mik Eric 28.02.2000 Eisbären Berlin DF 41 Müller Jonas 19.11.1995 Eisbären Berlin DF 11 Nowak Marco 23.07.1990 Eisbären Berlin DF 64 Weber Marcus 02.11.1992 Nürnberg Ice Tigers DF 47 Wirth Moritz 10.06.1999 Fischtown Pinguins DF 52 Zimmermann Mario 26.04.2001 Straubing Tigers FW 26 Bokk Dominik 03.02.2000 Löwen Frankfurt FW 17 Eder Tobias 04.03.1998 Düsseldorfer EG FW 40 Ehl Alexander 28.11.1999 Düsseldorfer EG FW 77 Fischbuch Daniel 19.08.1993 Düsseldorfer EG FW 19 Fleischer Tim 29.09.2000 Nürnberg Ice Tigers FW 49 Kammerer Maximilian 28.09.1996 Kölner Haie FW 63 Karachun Alexander 03.03.1995 Schwenninger Wild Wings FW 51 Leonhardt Danjo 22.08.2002 Nürnberg Ice Tigers FW 55 Lobach Dennis 11.03.2000 Nürnberg Ice Tigers FW 92 Noebels Marcel 14.03.1992 Eisbären Berlin FW 44 Samanski Joshua 22.03.2002 Straubing Tigers FW 25 Schmölz Daniel 25.01.1992 Nürnberg Ice Tigers FW 28 Soramies Samuel 30.06.1998 Augsburger Panther FW 62 Tuomie Parker 31.10.1995 Straubing Tigers FW 56 Wiederer Manuel 21.11.1996 Eisbären Berlin

STAFF: Christian Künast (Sportdirektor), Harold Kreis (Bundestrainer), Alexander Sulzer (Assistenztrainer), Pekka Kangasalusta (Assistenztrainer), Sebastian Elwing (Torwarttrainer), Thomas Krauskopf (Videotrainer), Arne Greskowiak (Athletiktrainer), Thomas Stubner (Physiotherapeut), Chris Seiler (Physiotherapeut), Alexander Engel (Equipment Manager), Sigi Hempel (Equipment Manager), Christian Menningen (Equipment Manager), Dr. Bastian Ipach (Mannschaftsarzt), Horst Fuchs (Team Manager), Matthias Scholze (Media Manager)