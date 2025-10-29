Turnier startet am 5. November in Landshut

Bundestrainer Harold Kreis nominiert 25 Spiel für den Deutschland-Cup

29.10.2025, 19:49 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft tritt bei der 36. Austragung des Deutschland-Cups vom 5. bis 9. November 2025 in Landshut mit 25 Nationalspielern an. Am heutigen Mittwoch gab Bundestrainer Harold Kreis den Kader offiziell bekannt. 100 Tage vor dem Start der Olympischen Spiele baut Kreis auf einen international erfahrenen Kader.

Anzeige

Drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer bilden das Aufgebot für die diesjährige Auflage des internationalen Turniers, das zum dritten Mal in Folge in Landshut stattfindet. 18 Spieler waren bereits bei einer oder mehreren Weltmeisterschaften dabei, davon acht Spieler bei der zurückliegenden WM in Dänemark. Erfahrenste Spieler sind Moritz Müller (212 Länderspiele), Yasin Ehliz (118) und Dominik Kahun (109).

Mit der Benennung der Nationalspieler steht auch der Coaching Staff für den Deutschland-Cup 2025 offiziell fest. Neben DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer bilden Marc French (Assistenztrainer), Dimitri Pätzold (Torwarttrainer), Adam Mitchell (Videotrainer) und Hendrik Kolbert (Athletiktrainer) das Team hinter der Bande der DEB-Auswahl.

Die Nationalmannschaft trifft am Dienstag, 4. November, in Landshut ein, um sich auf die drei Turnierspiele gegen Lettland (neu dabei), Österreich und die Slowakei vorzubereiten. Im vergangenen Jahr landete die DEB-Auswahl auf Platz zwei, zuvor hatte das deutsche Team das Heimturnier dreimal in Folge gewonnen. Der Deutschland-Cup stellt in diesem Jahr die abschließende Maßnahme der Männer-Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen dar. Ende Januar 2025 kommt die DEB-Auswahl zusammen, um sich auf das bevorstehende Olympische Eishockeyturnier in Mailand vorzubereiten.

Bundestrainer Harold Kreis zur Nominierung: „Wir haben bewusst ein erfahrenes Aufgebot ausgewählt angesichts der nahenden Olympischen Spiele. Für uns ist es wichtig, alle Details unseres Spiels in den gemeinsamen Tagen zu festigen und gleichzeitig auch unsere Form gegen drei starke internationale Gegner zu überprüfen. Selbstverständlich wird es für viele Spieler die Gelegenheit sein, sich zu zeigen und für die kommenden Aufgaben bei Olympia oder der Weltmeisterschaft zu empfehlen. Auf einige Spieler mussten wir verletzungsbedingt verzichten, zudem haben wir einige nicht nominiert, für die eine Pause zum jetzigen Zeitpunkt die sinnvollere Alternative ist. Wir sind überzeugt, auch diesmal eine starke Mannschaft beim Deutschland-Cup am Start zu haben und wollen die Fans mit Einsatz und Leidenschaft auf dem Eis mitreißen.“

Christian Künast, Vorstand Sport des DEB: „Der Deutschland-Cup ist für uns als Heimturnier von großer Bedeutung und diesmal zudem ein wichtiger Baustein in der Olympia-Vorbereitung. Das Turnier bietet unserer Nationalmannschaft die Möglichkeit, sich gegen hochkarätige internationale Konkurrenz zu messen. Wir freuen uns sehr, dass wir das Turnier nun zum dritten Mal in Folge in Landshut austragen können. Wir verfügen hier über hervorragende Rahmenbedingungen, und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort ist ausgezeichnet. Landshut hat sich so als verlässlicher und begeisterungsfähiger Gastgeber etabliert, der unserem Team und unseren teilnehmenden Nationen den perfekten Rahmen für die finale Standortbestimmung vor Olympia bietet.“

Der Spielplan der Männer-Nationalmannschaft beim Deutschland-Cup 2025:

06.11.2025, 19:45 Uhr: Deutschland – Lettland

08.11.2025, 18:45 Uhr: Deutschland – Österreich

09.11.2025, 14:45 Uhr: Deutschland – Slowakei

Alle Spiele des Deutschland-Cup werden live und kostenlos bei Magenta-Sport übertragen.

Der DEB-Kader:

Tor: Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), Mathias Niederberger (EHC Red Bull München), Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg).

Verteidigung: Leon Gawanke, Lukas Kälble (beide Adler Mannheim), Phillip Sinn, Fabio Wagner (beide EHC Red Bull München), Leon Hüttl (ERC Ingolstadt), Adrian Klein (Straubing Tigers), Moritz Müller (Kölner Haie), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters).

Sturm: Tim Brunnhuber, Tim Fleischer, Danjo Leonhardt, Stefan Loibl, Filip Varejcka (alle Straubing Tigers), Yasin Ehliz, Maximilian Kastner, Tobias Rieder (alle EHC Red Bull München), Marc Michaelis, Yannick Proske, Justin Schütz (alle Adler Mannheim), Daniel Fischbuch (Iserlohn Roosters), Dominik Kahun (Lausanne HC, Schweiz), Bennet Roßmy (Fischtown Pinguins Bremerhaven).