Bundestrainer Harold Kreis hat das Aufgebot für die zweite Phase der WM-Vorbereitung bekannt gegeben. Insgesamt 28 Spieler stehen auf der Kaderliste für die gemeinsamen Tage in Landshut. Die Nationalmannschaft trifft am heutigen Dienstagnachmittag vor Ort zusammen.

Höhepunkte der Woche sind die beiden Länderspiele gegen Österreich. Diese finden am Donnerstag, den 20. April 2023, um 19:30 Uhr in Deggendorf und am Samstag, den 22. April 2023, um 17 Uhr in Landshut statt.

Drei Torhüter, zehn Verteidiger und 15 Stürmer bilden das 28-köpfige Aufgebot für Phase zwei. Nationalmannschafts-Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) stößt zur Mannschaft genauso wie Torhüter Arno Tiefensee (Adler Mannheim) sowie die beiden Stürmer Dominik Kahun (SC Bern) und Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg).

NHL-Stürmer Nico Sturm (San José Sharks), der nach seiner Zusage vor seiner ersten A-Länderspiel-Maßnahme steht, wird Ende der Woche in Landshut erwartet. Das gilt auch für Verteidiger Dominik Bittner (Grizzlys Wolfsburg), der aus persönlichen Gründen nachreist. Torhüter Dustin Strahlmeier (Grizzlys Wolfsburg) kuriert noch eine leichte Erkrankung aus und wird aller Voraussicht nach zu Phase drei zur Nationalmannschaft dazukommen.

Pos. Nr. Name Vorname Geb.Dat. Verein 2022/23 GK 45 Ancicka Tobias 27.02.2001 Eisbären Berlin GK 37 Franzreb Maximilian 18.08.1996 Fischtown Pinguins GK 36 Tiefensee Arno 01.05.2002 Adler Mannheim DF 3 Bittner Dominik 10.06.1992 Grizzlys Wolfsburg DF 88 Fohrler Tobias 06.09.1997 HC Ambrì-Piotta DF 6 Karrer Julius 06.06.2000 Nürnberg Ice Tigers DF 68 Mebus Oliver 30.06.1993 Nürnberg Ice Tigers DF 41 Müller Jonas 19.11.1995 Eisbären Berlin DF 91 Müller Moritz 19.11.1986 Kölner Haie DF 11 Nowak Marco 23.07.1990 Eisbären Berlin DF 64 Weber Marcus 02.11.1992 Nürnberg Ice Tigers DF 47 Wirth Moritz 10.06.1999 Fischtown Pinguins DF 52 Zimmermann Mario 26.04.2001 Straubing Tigers FW 26 Bokk Dominik 03.02.2000 Löwen Frankfurt FW 17 Eder Tobias 04.03.1998 Düsseldorfer EG FW 40 Ehl Alexander 28.11.1999 Düsseldorfer EG FW 77 Fischbuch Daniel 19.08.1993 Düsseldorfer EG FW 19 Fleischer Tim 29.09.2000 Nürnberg Ice Tigers FW 72 Kahun Dominik 02.07.1995 SC Bern FW 49 Kammerer Maximilian 28.09.1996 Kölner Haie FW 63 Karachun Alexander 03.03.1995 Schwenninger Wild Wings FW 92 Noebels Marcel 14.03.1992 Eisbären Berlin FW 66 Schinko Luis 12.07.2000 Grizzlys Wolfsburg FW 25 Schmölz Daniel 25.01.1992 Nürnberg Ice Tigers FW 28 Soramies Samuel 30.06.1998 Augsburger Panther FW 71 Sturm Nico 03.05.1995 San Jose Sharks FW 62 Tuomie Parker 31.10.1995 Straubing Tigers FW 56 Wiederer Manuel 21.11.1996 Eisbären Berlin

STAFF: Christian Künast (Sportdirektor), Harold Kreis (Bundestrainer), Alexander Sulzer (Assistenztrainer), Pekka Kangasalusta (Assistenztrainer), Sebastian Elwing (Torwarttrainer), Thomas Krauskopf (Videotrainer), Arne Greskowiak (Athletiktrainer), Simon Seyr (Physiotherapeut), Chris Seiler (Physiotherapeut), Alexander Engel (Equipment Manager), Sigi Hempel (Equipment Manager), Christian Menningen (Equipment Manager), Dr. Bastian Ipach (Mannschaftsarzt), Dr. Tom Kossak (Mental Trainer), Horst Fuchs (Team Manager), Matthias Scholze (Media Manager)

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir nehmen die Erkenntnisse aus den beiden Spielen gegen Tschechien mit in Phase zwei und werden darauf aufbauen. Auch unsere Unterzahl- und Überzahlformationen werden sich nochmal verändern, so dass die Arbeit mit den Special Teams ein Schwerpunkt unserer Zeit in Landshut sein wird. Gleichzeitig bedanken wir uns an dieser Stelle ausdrücklich auch bei den Spielern, die in Phase eins dabei waren und die jetzt nicht mehr im Kader stehen. Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame Woche und die beiden Länderspiele gegen Österreich.“

Am Dienstagnachmittag trifft die DEB-Auswahl zum Start der zweiten WM-Vorbereitungsphase in Landshut ein. Neben den beiden Länderspielen gegen Österreich stehen tägliche Eis-Einheiten auf der Agenda der Nationalmannschaft. Nach dem Pre-Game-Skate am Donnerstag in Landshut wird sich das Team am Nachmittag nach Deggendorf für das erste Aufeinandertreffen gegen Team Austria (Spielbeginn 19:30 Uhr) begeben. Am Samstag treffen beide Teams in Landshut (17:00 Uhr) erneut aufeinander.

Im Rahmen der persönlichen Gespräche der Kaderplanung für die WM 2023 haben einige Nationalspieler aus der DEL ihre Teilnahme für das Turnier im kommenden Mai absagen müssen. Korbinian Holzer, Stefan Loibl, Nico Krämmer und Matthias Plachta (alle Adler Mannheim) stehen dem DEB definitiv nicht zur Verfügung. Bundestrainer Harold Kreis: „Wir werden selbstverständlich nur Spieler mit zur WM nach Tampere nehmen, die sich zu einhundert Prozent bereit fühlen für die Aufgabe und auch nicht angeschlagen oder gar verletzt sind. Deshalb bedanken wir uns für die Offenheit in den Gesprächen.“

Auch NHL-Verteidiger Moritz Seider (Detroit Red Wings) wird diesmal nicht dabei sein: „Für die kommende Weltmeisterschaft muss er leider passen, da er nach einer langen, für ihn intensiven NHL-Saison einige Blessuren vollständig auskurieren muss. Diese machen einen WM-Einsatz schon in wenigen Wochen mit einem dichten Spielplan einfach nicht möglich. Wir sind Moritz für den offenen Austausch dankbar und wünschen ihm eine gute Erholung, damit er für die nächste wichtige Saison mit Detroit voll einsatzbereit ist“, so DEB-Sportdirektor Christian Künast.

Neben Nico Sturm hat JJ Peterka (Buffalo Sabres) seine Zusage für die WM-Teilnahme gegeben. Der Stürmer wird zu einem noch zu definierenden Zeitpunkt bei der Nationalmannschaft eintreffen. Mit allen anderen Spielern aus Nordamerika führt der DEB noch weitere Gespräche, zudem haben die Playoffs in der NHL und AHL gerade erst begonnen.

Die WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich

28.04.2023 | 17:30 in Zilina (SVK) | Slowakei – Deutschland

29.04.2023 | 16:00 in Trencin (SVK) | Slowakei – Deutschland

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA