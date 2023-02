U25 in der Slowakei

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deutsche Eishockey-Bund hat ein 24-köpfiges Aufgebot für die U25-Maßnahme in der Slowakei nominiert. Das Team ist bereits nach Košice gereist und wird dort bis Freitag, 10. Februar, einen mehrtätigen Lehrgang inklusive Länderspiele absolvieren.

Die Nominierung der Spieler für die Maßnahme erfolgte nach Abstimmung zwischen DEB-Sportdirektor Christian Künast, dem zukünftigen Bundestrainer Harold Kreis und Assistenztrainer Alexander Sulzer final durch den DEB. Vor Ort wird der 38-jährige Alexander Sulzer die Maßnahme leiten.



Neben den Trainingseinheiten stehen auch zwei Testspiele gegen die slowakische Auswahl auf dem Programm (Mittwoch, 8. Februar 2023, 18 Uhr in Michalovicze und Donnerstag, 9. Februar 2023, 17.30 Uhr in Košice). Am Freitag reist die DEB-Auswahl zurück nach Deutschland. Beide Partien werden live und kostenfrei auf Magenta-Sport übertragen.

Neben Alexander Sulzer gehören Sebastian Osterloh, Tyler Haskins und Siniša Martinović zum Trainerstab der U25-Maßnahme.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Für uns ist die fünftägige U25-Maßnahme in der Slowakei ein wertvoller, internationaler Vergleich und die Möglichkeit, talentierte Spieler zu sichten, die perspektivisch für unsere Herren-Nationalmannschaft in Frage kommen. Wir sehen dadurch, wie breit wir aufgestellt sind im Hinblick auf den Kader für die Weltmeisterschaft 2023."

Assistenztrainer Alexander Sulzer: „Der Schwerpunkt wird ganz klar auf den Basics liegen. Wir möchten in der sehr kurzen gemeinsamen Vorbereitungszeit mit einigen Debütanten im Team als Mannschaft zueinanderfinden und die Spielstruktur verinnerlichen. Bei den beiden Spielen gegen die Slowakei hat unser Team die Gelegenheit, sich auf internationaler Ebene zu präsentieren und dadurch für weitere Aufgaben wie die Weltmeisterschaft im Mai zu empfehlen.“

Der Kader:

Torhüter: Tobias Ancicka (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Arno Tiefensee (Adler Mannheim/Heilbronner Falken), Florian Bugl (Straubing Tigers/EV Landshut).

Verteidiger: Maksymilian Szuber (EHC Red Bull München), Eric Mik (Eisbären Berlin), Colin Ugbekile (Iserlohn Roosters), Jan Luca Sennhenn (Kölner Haie), Mario Zimmermann (Straubing Tiges), Luca Zitterbart (Düsseldorfer EG), Daniel Wirt (Löwen Frankfurt/Krefelder EV), Fabrizio Pilu (Adler Mannheim).

Stürmer: Josh Samanski (Straubing Tigers), Alexander Ehl (Düsseldorfer EG), Dennis Lobach (Nürnberg Ice Tigers), Philipp Krauß (ERC Ingolstadt/Ravensburg Towerstars), Tim Wohlgemuth (Adler Mannheim), Bennet Roßmy (Eisbären Berlin/Lausitzer Füchse), Alexander Blank (Düsseldorfer EG), Danjo Leonhardt (Nürnberg Ice Tigers), Taro Jentzsch (Adler Mannheim), Tobias Eder (Düsseldorfer EG), Luis Schinko (Grizzlys Wolfsburg), Tim Fleischer (Nürnberg Ice Tigers), Samuel Soramies (Augsburger Panther).