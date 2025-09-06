Deutsche Teams am Samstag spielfrei

Zwei finnische Teams führen CHL an

6.09.2025, 23:50 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Ilves Tampere und Kalpa Kuopio nutzten die Chance am Samstagabend und schoben sich erst einmal an die Spitze der Champions Hockey League, vorbei am Rekordsieger Frölunda Göteborg. Gleich hinter Frölunda folgt der Ligakonkurrent Brynäs Gävle.

Anzeige

Sparta Prag konnte sich nicht nur über drei Punkte freuen, die Tschechen zogen auch an Lulea vorbei auf Rang fünf. Titelverteidiger Zürich dagegen muss nach der Niederlage in Gävle erst einmal mit Platz sieben vorliebnehmen. Auf den Plätzen zehn und elf die ICEHL-Überraschungen Salzburg und Klagenfurt. Und wo bleiben die DEL-Vertreter? Ingolstadt auf Platz 15 braucht dringend Punkte, ist zwar morgen in Lausanne Außenseiter, aber dass die Bayern das Zeug zu drei Punkten haben, bewiesen sie in Zug. Meister Eisbären Berlin, mit Platz 17 knapp unter dem Cut, muss dem Fischtown-Bezwinger Grenoble drei Punkte abknöpfen, um einen großen Schritt nach vorne zu machen. Und die Nordseestädter? Diese befinden sich auf Platz 21, haben aber mit Lukko Rauma am Sonntag einen bärenstarken Gegner vor sich. Dass ihnen skandinavische Teams liegen, bewiesen sie vor einem Jahr gegen Skelleftea.

Sparta Prag – Frölunda Indians Göteborg 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Tore: Prag: Michal Repik, Tomas Hyka, Martins Dzierkals, Roman Horak; Göteborg: Max Lindholm, Max Friberg

Brynäs Gävle – Zürcher SC Lions 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Tore: Brynäs: Jakob Silfverberg, Anton Rödin0; ZSC: -

Kalpa Kuopio – Red Bull Salzburg 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Tore: Kalpa: Juuso Ketola, Teemu Hartikainen, Aleksi Klemetti; Salzburg: Lucas Thaler, Dennis Robertson

Ilves Tampere – Storhamar Dragons 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Tore: Ilves: Timi Teuho-Markkola, Oto Latvala, Joonas Nättinen ; Storhamar: -

GKS Tychy – Lulea HF 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Tore: Tychy: Hannu Kuru, Valtteri Kakkonen; Lulea: Eetu Koivistoinen, Pontus Andersson, Brian O`Neill

Odense Bulldogs – Klagenfurter AC 3:6 (0:0, 1:3, 2:3)

Tore: Odense: Sebastian Fakt, Kevin Karlsson, Mason Klee; Klagenfurt: Mario Kempe (2), Maximilian Preiml, Luke Gomboc, Nicholas Petersen, David Waschnig