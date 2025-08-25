CHL-Saison dauert vom 28. August bis 3. März

Wer stoppt die Schweizer Titelserie in der Champions Hockey League?

25.08.2025, 18:23 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

In der elften Austragung der Champions Hockey League lautet die wichtigste Frage: Wer stoppt die Schweizer Siegesserie? In beiden letzten Jahren gewannen mit Servette Genf und den ZSC Lions zwei Teams aus dem Nachbarland den Cup und sie möchten natürlich, dass es auch in dieser Saison so bleiben wird. Größte Gegner sind die drei schwedischen Teams, bei denen mit Frölunda Göteborg auch der CHL-Rekordsieger dieses Jahr dabei sein wird. Am 28. August geht es los. Der Sieger steht am 3. März 2026 fest.

Deutschland (3 Teilnehmer)

Die besten Chancen hat sicherlich der Deutsche Meister Eisbären Berlin. Die Berliner, die von ihrer Ausgeglichenheit und Eingespieltheit leben, sollten in der Lage sein, das Viertelfinale zu erreichen. Auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Der ERC Ingolstadt, in der letzten Saison sogar DEL-Vorrundensieger, hat von der Erfahrung her den schwächsten Kader der drei deutschen Teilnehmer. Trotzdem ist das Erreichen des Achtelfinales Pflicht. Bei einem optimalen Verlauf könnte sogar das Viertelfinale möglich sein.

Schweiz (4 Teilnehmer)

Die Zürcher SC Lions, aktueller Schweizer Meister und sogar CHL-Titelverteidiger, sind aufgrund ihres erstklassigen und tiefen Kaders erster Anwärter auf eine weitere finale Teilnahme. Ihnen nahe kommt der EV Zug. Die Inner-Schweizer sind ähnlich gut aufgestellt und sind mindestens ein Kandidat für das Halbfinale. Der HC Lausanne, im Vorjahr in der Schweiz Vorrundenmeister, hat das Potenzial für den großen Schlag, obwohl den Zahlen nach die Konkurrenz aus Zürich und Zug besser aufgestellt ist. Die LHC ist ein Kandidat für das Halbfinale. Der SC Bern, zuletzt Schweizer Meister 2019, ist ebenfalls gut aufgestellt, kommt aber gegen die Platzhirsche aus dem eigenen Land nicht an. Für die Hauptstädter ist aber das Viertelfinale Pflicht.

Schweden (3 Teilnehmer)

Auf dem Papier stärkster Teilnehmer der Schweden ist auch gleichzeitig der nördlichste CHL-Teilnehmer der Saison. Das Team von Lulea HF konnte erstmals seit 1996 wieder den nationalen Titel holen und hat auch das Zeug für den internationalen Erfolg. Eine noch unfassbarere Erfolgsgeschichte hat Brynäs Gävle hinter sich. Der Kultklub aus dem Großraum Stockholm stieg vor drei Jahren in die zweite Liga ab, schaffte den sofortigen Wiederaufstieg und scheiterte in der letzten Saison hauchdünn im Finale an Lulea. Die Stärke von Brynäs liegt in der Offensive, so dass den Schweden sogar das Finale zugetraut werden kann. Unglaublich, aber wahr. Der fünffache CHL-Sieger Frölunda Göteborg geht nicht als Topfavorit in das Rennen. Trotzdem sind die Schweden nicht zu unterschätzen. Sehr ausgeglichen sind sie für das Halbfinale gut, zuzutrauen ist ihnen aber auch der sechste CHL-Titel.

Tschechien (3 Teilnehmer)

Am stärksten besetzt erscheint Sparta Prag, obwohl das Team in der eigenen Liga in der Vorrunde nur Dritter wurde und im Halbfinale ausschied. Der größte Erfolg war bis jetzt die Finalteilnahme im Wettbewerb 2017/18. Von der Erfahrung auf Rang zwei steht Mountfield Hradec Kralove. Die Tschechen, die 2019/20 im Finale an Frölunda Göteborg mit 1:3 scheiterten, können eigentlich von der Kadertiefe nicht ganz mithalten. Aber bei einem optimalen Saisonverlauf ist das Halbfinale drin. Von der Leistungsstärke nur auf Rang drei eingeschätzt ist der aktuelle tschechische Meister Kometa Brünn. Aber nicht zu unterschätzen. Bei allen drei zuletzt eingefahrenen Landesmeistertiteln (2017, 2018, 2025) war man in der Vorrunde weit von der Spitze entfernt. Beste Leistung in der CHL waren zwei Viertelfinalteilnahmen. Das dürfte auch in diesem Jahr das Ziel sein.

Finnland (3 Teilnehmer)

Die Finnen konnten bis jetzt mit JYP Jyväskylä (2018) und Tappara Tampere (2023) zwei Titelträger stellen, enttäuschten aber in der Vorsaison gewaltig, als nur zwei Teams das Achtelfinale erreichten und beide ausschieden. In dieser Saison sind die Hoffnungen daher gedämpft. Meister Kalpa Kuopio wurde erstmals wieder finnischer Meister. Das relativ junge Team hat wenig internationale Erfahrung. Etwas besser aufgestellt ist Ilves Tampere. Ähnlich wie Ingolstadt in der DEL holte Lukko Rauma den Vorrundentitel, um später im Halbfinale zu scheitern. Rauma hält, unüblich für finnische Verhältnisse, gleich neun Ausländer unter Vertrag. Für alle drei Teams wäre das Erreichen des Viertelfinales ein Erfolg.

ICEHL (3 Teilnehmer)

Der EC Red Bull Salzburg wurde zum vierten Mal in Folge ICEHL-Champion. Dem Team wird aufgrund der Kadertiefe das Achtelfinale zugetraut. Alles darüber hinaus wäre ein absoluter Erfolg, der das Image der Liga anheben würde. Der HC Bozen ist gut besetzt, wäre bei einer starken, unfallfreien Saison sogar in der Lage, das Achtelfinale zu erreichen. Altmeister Klagenfurter AC kann sich freuen, die CHL überhaupt erreicht zu haben. Vermutlich ist nach der Vorrunde Schluss, aber für Überraschungen sind die Kärntener immer gut.

Polen, Norwegen, Frankreich, Großbritannien, Dänemark (je 1 Teilnehmer)

Absolute Außenseiter in dieser CHL-Saison sind GKS Tychy, Storhamar Hamar, Les Bruleurs de Loups Grenoble, Belfast Giants sowie die Odense Bulldogs. Für alle fünf sind Siege nicht einzuplanen und auch das Achtelfinale fast im Bereich des Unmöglichen.