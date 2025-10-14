Fischtown Pinguins verlieren knapp in Storhamar
In der CHL-Tabelle belegen die Fischtown Pinguins Platz 15 und müssen am Mittwoch auf Schützenhilfe hoffen.
Am Dienstag und Mittwoch steht der letzte CHL-Vorrundenspieltag an. Die Fischtown Pinguins traten in Norwegen gegen die Storhamar Dragons an. Am Mittwoch empfängt der ERC Ingolstadt den dänischen Vertreter, die Odense Bulldogs, während die Eisbären Berlin bei Red Bull Salzburg versuchen, die Qualifikation für die Endrunde doch noch zu erreichen.
Storhamar Dragons – Fischtown Pinguins 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Die Fischtown Pinguins verlieren ein spannendes und hart umkämpftes Spiel bei den Storhamar Dragons. Alex Sandnes brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Im Powerplay konnten die Norweger in der 28. Minute durch Sander Dilling Hurrød auf 2:0 erhöhen.
Im letzten Drittel spielten dann fast nur noch die Gäste aus Bremerhaven, da die Kräfte bei den Hausherren zunehmend nachließen. So kamen die Pinguins immer wieder zu guten Chancen für den Anschlusstreffer. Vom Bully weg war es dann Topscorer Jan Urbas, der mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel auf 1:2 aus Sicht der Gäste verkürzte. Allerdings blieb dem Team um Alexander Sulzer der Ausgleichstreffer verwehrt.
Ilves Tampere – ZSC Lions 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Tore:
Tampere: Matias Mäntykivi (2), Matic Török, Eemil Laurell
Zürich: Andy Andreoff
Sparta Prag – Brûleurs de Loups de Grenoble 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Tore:
Prag: Jiří Pospíšil, Mārtiņš Dzierkals, Aaron Irving, Pavel Kousal
Grenoble: keine
Luleå HF – HC Bozen 3:2 n.V. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Tore:
Luleå: Eetu Koivistoinen (2), Mathias Bromé
Bozen: Matthew James Bradley, Cole Schneider
Frölunda Göteburg – SC Bern 4:3 (0:0, 4:1, 0:2)
Tore:
Göteburg: Dominik Egli, Ivar Stenberg, Henrik Tömmernes, Filip Hasa
Bern: Emil Bemström, Victor Ejdsell, Marco Müller
Belfast Giants – Brynäs IF 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Tore:
Belfast: Ryan Smith, Nicolas Guay
Brynäs: Lucas Pettersson
CHL-Tabelle während des sechsten und letzten Spieltags:
9. ERC Ingolstadt* | 5 Spiele | 9 Punkte | 15:13 Tore
15. Fischtown Pinguins | 6 Spiele | 7 Punkte | 16:17 Tore
21. Eisbären Berlin* | 5 Spiele | 4 Punkte | 12:18 Tore
(*Ingolstadt und Berlin spielen erst morgen)