ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs
Die CHL live auf SPORTEUROPE.TV
Anzeige
Nach sechs Minuten führen die Österreicher bereits 2:0

Fischtown Pinguins verlieren gegen Red Bull Salzburg

Lesedauer: 2 Minuten
Bild von Patrick Rottner
PATRICK ROTTNER
Redakteur
Žiga Jeglič traf per Penaltyschuss zum zwischenzeitlichen 2:2 (Foto: dpa/picture alliance/kolbert-press)

In einem körperbetonten Spiel mit vielen Strafzeiten unterlaufen den Pinguins aus Bremerhaven zu viele Fehler in der Defensive.

Zum Abschluss des ersten CHL-Wochenendes und gleichzeitig des zweiten Spieltages waren aus deutscher Sicht die Fischtown Pinguins bei Red Bull Salzburg im Einsatz.

Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Bremerhaven verschlief die ersten sechs Minuten und lag früh mit 0:2 zurück. Bei beiden Toren wurde die Hintermannschaft schnell aus- bzw. überspielt. Die Torschützen waren Luca Auer (3.) und Benjamin Nissner (6.).

Erst nach über 30 gespielten Minuten überwanden die Pinguins Österreichs Nationaltorhüter David Kickert. Ähnlich wie bei den ersten zwei Toren fielen auch dieses Mal zwei Tore in kürzester Zeit. Zuerst war es Žiga Jeglič per Penalty (35.) und 112 Sekunden später Jan Urbas im Powerplay.

Auch das spielentscheidende 3:2 der Gastgeber fiel im Powerplay. Lucas Thaler ließ Kristers Gudļevskis keine Chance.

Lukko Rauma – HC Bozen 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Torschützen:
Lukko Rauma: Alex Beaucage, Eric Gélinas, Jakob Stenqvist
HC Bozen: Bryce Misley, Shane Gersich, Cole Schneider, Matthew James Bradley

Frölunda Göteburg – Lausanne HC 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Torschützen:
Frölunda Göteburg: Jacob Peterson, Nicklas Lasu, Noah Hasa, Filip, Cederqvist
Lausanne HC: Erik Brännström, Yannick Zehnder

ZSC Lions – GKS Tychy 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Torschützen:
ZSC Lions: Sven Andrighetto, Rūdolfs Balcers, Mikko Lehtonen, Justin Sigrist
GKY Tychy: keine

Kometa Brno – Odense Bulldogs 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Torschützen:
Kometa Brno: Jakub Zubíček, Hynek Zohorna, Šimon Stránský, Libor Zábranský, Tomáš Bartejs
Odense Bulldogs: Mason Klee, Kevin Karlsson

Mountfield HK – Brynäs IF 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Torschützen:
Mountfield HK:
Brynäs IF: Lucas Pettersson, Oskar Lindblom, Jack Kopacka, Anton Rödin, Linus Ölund

Nach zwei von sechs Spieltagen der CHL stehen die Deutschen Teams wie folgt in der Tabelle:
11. Eisbären Berlin | 2 Spiele | 3 Punkte | 5:3 Tore
17. Fischtown Pinguins | 2 Spiele | 2 Punkte | 5:5 Tore
21. ERC Ingolstadt | 2 Spiele | 0 Punkte | 2:7 Tore

Weiter geht es am Donnerstag/Freitag mit dem 3. Spieltag und am Samstag/Sonntag mit Spieltag Nr. 4.

CHL
Top News
Die Champions Hockeyeleague LIVE auf SPORTEUROPE.TV: Spare jetzt mit dem Code CHL5 5,00€ auf deinen All-Access-Pass
Anzeige
Weitere Artikel
ERC Ingolstadt und Eisbären Berlin verlieren in der CHL
Die Fischtown Pinguins gewinnen beim Titelverteidiger
Eisbären Berlin verbuchen Shutout zum CHL-Start
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Die Iserlohn Roosters mit Torhüter Hendrik Hane gewinnen das Turnierfinale um den NRW-Cup gegen die Kölner Haie.
Iserlohn Roosters gewinnen den NRW-Cup – Spielabbruch in Peiting
ERC Ingolstadt und Eisbären Berlin verlieren in der CHL
Daniel Fischbuch traf zum zwischenzeitlichen 2:0 der Iserlohn Roosters im Turnierspiel gegen die Düsseldorfer EG.
Zweitliga-Nachbarn bringen DEL-Teams beim NRW-Cup in Bedrängnis
Mehr Artikel →