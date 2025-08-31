Fischtown Pinguins verlieren gegen Red Bull Salzburg
In einem körperbetonten Spiel mit vielen Strafzeiten unterlaufen den Pinguins aus Bremerhaven zu viele Fehler in der Defensive.
Zum Abschluss des ersten CHL-Wochenendes und gleichzeitig des zweiten Spieltages waren aus deutscher Sicht die Fischtown Pinguins bei Red Bull Salzburg im Einsatz.
Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Bremerhaven verschlief die ersten sechs Minuten und lag früh mit 0:2 zurück. Bei beiden Toren wurde die Hintermannschaft schnell aus- bzw. überspielt. Die Torschützen waren Luca Auer (3.) und Benjamin Nissner (6.).
Erst nach über 30 gespielten Minuten überwanden die Pinguins Österreichs Nationaltorhüter David Kickert. Ähnlich wie bei den ersten zwei Toren fielen auch dieses Mal zwei Tore in kürzester Zeit. Zuerst war es Žiga Jeglič per Penalty (35.) und 112 Sekunden später Jan Urbas im Powerplay.
Auch das spielentscheidende 3:2 der Gastgeber fiel im Powerplay. Lucas Thaler ließ Kristers Gudļevskis keine Chance.
Lukko Rauma – HC Bozen 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Torschützen:
Lukko Rauma: Alex Beaucage, Eric Gélinas, Jakob Stenqvist
HC Bozen: Bryce Misley, Shane Gersich, Cole Schneider, Matthew James Bradley
Frölunda Göteburg – Lausanne HC 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)
Torschützen:
Frölunda Göteburg: Jacob Peterson, Nicklas Lasu, Noah Hasa, Filip, Cederqvist
Lausanne HC: Erik Brännström, Yannick Zehnder
ZSC Lions – GKS Tychy 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Torschützen:
ZSC Lions: Sven Andrighetto, Rūdolfs Balcers, Mikko Lehtonen, Justin Sigrist
GKY Tychy: keine
Kometa Brno – Odense Bulldogs 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Torschützen:
Kometa Brno: Jakub Zubíček, Hynek Zohorna, Šimon Stránský, Libor Zábranský, Tomáš Bartejs
Odense Bulldogs: Mason Klee, Kevin Karlsson
Mountfield HK – Brynäs IF 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Torschützen:
Mountfield HK:
Brynäs IF: Lucas Pettersson, Oskar Lindblom, Jack Kopacka, Anton Rödin, Linus Ölund
Nach zwei von sechs Spieltagen der CHL stehen die Deutschen Teams wie folgt in der Tabelle:
11. Eisbären Berlin | 2 Spiele | 3 Punkte | 5:3 Tore
17. Fischtown Pinguins | 2 Spiele | 2 Punkte | 5:5 Tore
21. ERC Ingolstadt | 2 Spiele | 0 Punkte | 2:7 Tore
Weiter geht es am Donnerstag/Freitag mit dem 3. Spieltag und am Samstag/Sonntag mit Spieltag Nr. 4.