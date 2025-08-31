Nach sechs Minuten führen die Österreicher bereits 2:0

Fischtown Pinguins verlieren gegen Red Bull Salzburg

31.08.2025, 21:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

In einem körperbetonten Spiel mit vielen Strafzeiten unterlaufen den Pinguins aus Bremerhaven zu viele Fehler in der Defensive.

Zum Abschluss des ersten CHL-Wochenendes und gleichzeitig des zweiten Spieltages waren aus deutscher Sicht die Fischtown Pinguins bei Red Bull Salzburg im Einsatz.

Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Bremerhaven verschlief die ersten sechs Minuten und lag früh mit 0:2 zurück. Bei beiden Toren wurde die Hintermannschaft schnell aus- bzw. überspielt. Die Torschützen waren Luca Auer (3.) und Benjamin Nissner (6.).

Erst nach über 30 gespielten Minuten überwanden die Pinguins Österreichs Nationaltorhüter David Kickert. Ähnlich wie bei den ersten zwei Toren fielen auch dieses Mal zwei Tore in kürzester Zeit. Zuerst war es Žiga Jeglič per Penalty (35.) und 112 Sekunden später Jan Urbas im Powerplay.

Auch das spielentscheidende 3:2 der Gastgeber fiel im Powerplay. Lucas Thaler ließ Kristers Gudļevskis keine Chance.

Lukko Rauma – HC Bozen 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Torschützen:

Lukko Rauma: Alex Beaucage, Eric Gélinas, Jakob Stenqvist

HC Bozen: Bryce Misley, Shane Gersich, Cole Schneider, Matthew James Bradley



Frölunda Göteburg – Lausanne HC 5:2 (2:0, 0:2, 3:0)

Torschützen:

Frölunda Göteburg: Jacob Peterson, Nicklas Lasu, Noah Hasa, Filip, Cederqvist

Lausanne HC: Erik Brännström, Yannick Zehnder



ZSC Lions – GKS Tychy 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Torschützen:

ZSC Lions: Sven Andrighetto, Rūdolfs Balcers, Mikko Lehtonen, Justin Sigrist

GKY Tychy: keine



Kometa Brno – Odense Bulldogs 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Torschützen:

Kometa Brno: Jakub Zubíček, Hynek Zohorna, Šimon Stránský, Libor Zábranský, Tomáš Bartejs

Odense Bulldogs: Mason Klee, Kevin Karlsson



Mountfield HK – Brynäs IF 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Torschützen:

Mountfield HK:

Brynäs IF: Lucas Pettersson, Oskar Lindblom, Jack Kopacka, Anton Rödin, Linus Ölund

Nach zwei von sechs Spieltagen der CHL stehen die Deutschen Teams wie folgt in der Tabelle:

11. Eisbären Berlin | 2 Spiele | 3 Punkte | 5:3 Tore

17. Fischtown Pinguins | 2 Spiele | 2 Punkte | 5:5 Tore

21. ERC Ingolstadt | 2 Spiele | 0 Punkte | 2:7 Tore

Weiter geht es am Donnerstag/Freitag mit dem 3. Spieltag und am Samstag/Sonntag mit Spieltag Nr. 4.