Leon Hungerecker verbucht Shutout beim 2:0-Sieg gegen Luleå HF

Fischtown Pinguins feiern nächsten Sieg in der CHL

07.10.2025, 23:42 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Eisbären Berlin empfingen Frölunda Göteborg in der Champions Hockey League, während die Fischtown Pinguins Zuhause gegen Luleå HF antraten.

Anzeige

Fischtown Pinguins – Luleå HF 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Leon Hungerecker hieß der Matchwinner für die Fischtown Pinguins im Duell gegen Luleå HF. Auch wenn er dank einer starken Defensivleistung seiner Vordermänner nur zwölf Schüsse aufs Tor bekam, sicherte er seinem Team den 2:0-Shutout-Sieg. Die Bremerhavener Tore fielen durch Bennet Roßmy in der 23. Minute und Jan Urbas im Powerplay sechs Minuten vor Spielende.

Eisbären Berlin – Frölunda Indians Göteborg 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Der Tabellenführer der SHL war an diesem Abend eine Nummer zu groß für den Deutschen Meister. Am Ende mussten sich die Hauptstädter mit 1:4 geschlagen geben. Frölunda war von der ersten Minute an dominierend und ließ nur sehr wenige Chancen zu. Nach torlosem ersten Drittel waren im zweiten Spielabschnitt auch die Offensivaktionen der Gäste erfolgreich. Durch Tore von Erik Thorell, Henrik Tömmernes und Jacob Peterson stand es nach 34 Spielminuten 0:3 aus Berliner Sicht. Leo Pföderl verkürzte zwar noch im zweiten Drittel auf 1:3, doch für mehr reichte es am Ende nicht. Erneut Erik Thorell traf kurz vor Schluss per Empty-Net-Tor zum 4:1-Endstand.

Lukko Rauma – EV Zug 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Tore:

Lukko: Arttu Välilä

Zug: keine

Mountfield HK – KalPa Kuopio 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Tore:

Mountfield: keine

Kuopio: Juuso Mäenpää, Kevin Klíma, Konsta Kapanen (2x), Patrick Curry, Iivari Räsänen

Brynäs IF – Storhamar Dragons 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Tore:

Brynäs: Tyler Vesel, Colin Campbell

Storhamar: Marcus Bryhnisveen

ZSC Lions – Sparta Prag 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Tore:

Zürich: Vinzenz Rohrer

Prag: Roman Horák, Devin Shore

Nach drei* von sechs Spieltagen der CHL stehen die Deutschen Teams wie folgt in der Tabelle:

12. Fischtown Pinguins | 3 Spiele | 7 Punkte | 15:15 Tore

13. ERC Ingolstadt* | 2 Spiele | 6 Punkte | 12:11 Tore

20. Eisbären Berlin | 3 Spiele | 4 Punkte | 12:18 Tore



(*Der ERC Ingolstadt tritt morgen in Bozen gegen den HC Bozen an)