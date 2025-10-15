Eisbären Berlin scheitert in der Vorrunde – finnische Teams ganz vorne

ERC Ingolstadt und Fischtown Pinguins Bremerhaven erreichen CHL-Achtelfinale

15.10.2025, 23:16 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

Zwei deutsche Mannschaften erreichen das Achtelfinale der Champions Hockey League. Doch das war pures Glück für die Fischtown Pinguins. Die Bremerhavener mussten am Mittwoch ganz schön zittern, erreichten aber mit Platz 15 das Minimalziel und dürften sich jetzt auf den Vorrundenvize Kalpa Kuopio freuen.

Dass die Bremerhavener nicht chancenlos sind, bewiesen sie in der letzten Saison in der gleichen Runde gegen Skelleftea AIK. Ingolstadt darf sich als Tabellensechster mit dem Berlin-Bezwinger Salzburg auseinandersetzen und hat gute Voraussetzungen, um ins Viertelfinale einzuziehen. Überraschend mäßig die Schweizer Performance. Nach einem guten Vorrundenstart sackten die vier Teams ab und brachten lediglich drei über die Ziellinie. Ausgerechnet der hoch eingeschätzte HC Lausanne scheiterte und auch Titelverteidiger Zürcher SC Lions konnte mit Platz 16 die bisher hohen Erwartungen nicht erfüllen.

ERC Ingolstadt – Odense Bulldogs 8:2 (2:1, 3:1, 3:0)

Als der dänische Meister nach zwei Minuten in Führung ging, schien es eine schwierige Situation zu werden, aber die Panther zeigten mit einer großartigen Leistung, dass sie die CHL ernst nehmen. Wichtig war vor allem die Leistung von Abbott Girduckis, der dem ersten Drittel seinen Stempel aufdrückte, da er an allen drei Toren der Gastgeber involviert waren. Nachdem die Dänen durch Fakt den Anschluss schafften, eigentlich war es ein Eigentor von Ingolstadts Keeper Brochu, verlagerte sich das Spiel immer mehr in das dänische Feld. Zu verdanken hatten es die Panther zwei Spielern, die das Spielerbe von Girduckis übernahmen. Riley Barber und Daniel Pietta zauberten sich mehr als einmal durch die dänischen Reihen und hätte das Team manche Szene etwas ernster genommen, wäre es wohl zweistellig geworden.

Tore: 0:1 (02:46) Jonathan Brinkman Andersen (Piroutek 5-4), 1:1 (06:36) Abbott Girduckis (Preto, Sheen), 2:1 (14:21) Abbott Girduckis (Smallwood, Brochu), 3:1 (21:38) Riley Sheen (Keating, Girduckis), 3:2 (29:18) Sebastian Fakt (Jensen, Rosenörn Boesen), 4:2 (31:44) Daniel Pietta (Agostino, Ruopp), 5:2 (34:16) Riley Sheen (Ruopp, Abbandonato), 6:2 (40:26) Peter Abbandonato (Barber, Krauss), 7:2 (43:15) Daniel Pietta (Agostino, Barber), 8:2 (48:06) Morgan Ellis (Keating, Sheen)

Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)

Der Unterschied stand diesmal zwischen den Pfosten und das ist keineswegs abwertend gegenüber Eisbären-Keeper Jonas Stettmer gemeint. Der 24-jährige Straubinger hielt, was zu halten war, aber auf der Gegenseite brillierte Salzburgs finnischer Ex-Nationaltorhüter Atte Tolvanen mit dem Save von einem halben Dutzend extremer Torchancen, so dass am Ende die Salzburger die Begegnung für sich entscheiden konnten. Mitentscheidend war auch der Start in die ersten beiden Drittel. Im ersten Abschnitt gelang Salzburgs Topscorer Connor Corcoran nach 195 Sekunden die Führung und im zweiten Drittel benötigte Nash Nienhuis gerade einmal 82 Sekunden. Da half auch die prompt folgende Einzelleistung von Lean Bergmann nicht, der auf 1:2 verkürzte. In der 31. Minute erhöhte Mario Huber auf 3:1 für die Salzburger, dem Peter Schneider 86 Sekunden später gar das 4:1 für die Österreicher folgen ließ. Danach wurden die Gastgeber immer defensiver und spielten nur noch auf Konter und verwalteten erfolgreich die Führung.

Tore: Salzburg: 1:0 (03:15) Connor Corcoran (Thaler), 2:0 (21:22) Nash Nienhuis (Coe), 2:1 (21:50) Lean Bergmann, 3:1 (30:10) Mario Huber (Baltram, Raffl), 4:1 (31:36) Peter Schneider (Bourke)

Die weiteren Spiele:

Kalpa Kuopio – Klagenfurter AC 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Tore: Kuopio: Joona Saarelainen, Juuso Könönen, Lukas Kanak; Klagenfurt: Thomas Hundertpfund

GKS Tychy – Lukko Rauma 4:5 (1:2, 1:1, 2:2)

Tore: Tychy: Bartlomiej Jeziorski, Henri Knuutinen, Mateusz Bryk, Filip Komorski; Rauma: Antti Saarela, Steven Jandric, Onni Korkka (2), Leo Tuuva

HC Lausanne – Mountfield HK 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Lausanne: Drake Caggiula, Dominik Kahun, Ahti Oksanen; Mountfield: Patrik Miskar, Petr Hasek,

EV Zug – Kometa Brünn 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

Tore: Zug: Thomas Geisser, Tomas Tatar, Jan Kovar; Brünn: David Moravec (2), Michal Hartl, Jakub Kos

Die Achtelfinalbegegnungen (11.-19.11.2025)

Ilves Tampere (1.) – Zürcher SC Lions (16.)

Kalpa Kuopio (2.) – Fischtown Pinguins Bremerhaven (15.)

Frölunda Göteborg (3.) – Bruleurs de Loups Grenoble (14.)

Sparta Prag (4.) – EV Zug (13.)

Lukko Rauma (5.) – Storhamar Hamar (12.)

ERC Ingolstadt (6.) – Red Bull Salzburg (11.)

SC Bern (7.) – Brynäs IF Gävle (10.)

Lulea HF (8.) – Kometa Brünn (9.)