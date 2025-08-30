Nichts zu holen für die beiden deutschen Teams am Samstag

ERC Ingolstadt und Eisbären Berlin verlieren in der CHL

30.08.2025, 23:18 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Trotz aufopferungsvoller Leistungen finden beide Teams ihren Meister beim Gegner.

Am heutigen Samstag ging es mit dem zweiten Spieltag des ersten CHL-Wochenendes weiter. Aus deutscher Sicht waren heute der ERC Ingolstadt (zu Hause gegen KalPa Kuopio) und die Eisbären Berlin (beim Klagenfurter AC) im Einsatz. Beide Teams verlassen das Eis am Ende ohne Punktgewinn.

ERC Ingolstadt – KalPa Kuopio 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Trotz eines guten Starts in die Partie und einer frühen Führung durch Daniel Pietta gelingt es den Ingolstädtern nicht, mehr aus ihren zahlreichen Chancen zu machen.

Der Ausgleich fiel durch einen katastrophalen Fehler im Spielaufbau von Kenny Agostino bei dem es dann ganz schnell ging. Devin Williams, der diesmal den Vorzug bekam, zeigte nicht mal eine Reaktion, ehe Cade Borchardt den Puck hinter ihm im Tor unterbrachte. Nur 14 Sekunden später erwischten die Gäste den ERC noch einmal eiskalt. Juuso Mäenpää nutze ein Breakaway und konnte das Spiel drehen.

Vier Minuten vor Schluss war es dann Konsta Kapanen, der einen weiteren Fehler der Ingolstädter in eigener Unterzahl zum 3:1 ausnutzen konnte. Per Empty-Net-Goal besorgte Jaakko Lantta den 4:1-Endstand. Auch hier ging ein Fehler im eigenen Spielaufbau des ERC voraus.

Klagenfurter AC – Eisbären Berlin 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Ähnlich wie auch der ERC fanden die Eisbären gut ins Spiel und gingen durch einen satten Schuss von Eric Hördler in der letzten Spielminute des ersten Drittels in Führung.

Im zweiten Abschnitt zeigten die österreichischen Gastgeber aber ein anderes Gesicht und drehten ordentlich auf. Erst war es Nicholas Petersen (24.) und dann Mathias From (29.), die das Spiel zu Gunsten des KAC drehten. Bei beiden Toren hatte Jake Hildebrand nicht den Hauch einer Chance. In der 33. Minute verwertete Leo Pföderl seinen eigenen Abpraller zum erneuten Ausgleich, der aber nur vier Minuten standhielt. Denn in 37. Spielminute nutzten die Klagenfurter eines ihrer Powerplays zum letztendlichen Siegtor. Luka Gomboc traf sehenswert in den Winkel.

Im letzten Drittel warfen die Berliner dann viel nach vorne, doch blieben am Ende ohne Glück.

Luleå HF – SC Bern 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Torschützen:

Luleå HF: Brian O'Neill, Filip Eriksson, Edvin Hammarlund, Markus Nurmi

SC Bern: Waltteri Merelä

Storhamar Hamar – Sparta Prag 4:2

Torschützen:

Storhamar Hamar: Jacob Berglund (2), Martin Rønnild, Axel Sandnes

Sparta Prag: Michal Řepík, Roman Horák

Belfast Giants – Ilves Tampere 4:7 (0:1, 2:2, 2:4)

Torschützen:

Belfast Giants: Bo Hanson, David Goodwin (2), Nicolas Guay

Ilves Tampere: Jarkko Parikka, Simon Johansson, Lukas Svejkovsky (2), John Nyberg, Matic Török, Timi Teuho-Markkola

Brûleurs de Loups de Grenoble – EV Zug 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Torschützen:

Grenoble: Guillaume Leclerc

EV Zug: David Sklenička, Dominik Kubalik, Grégory Hofmann, Sven Senteler, Sven Leuenberger

Nächste Spiele der deutschen Teams:

31.08.2025, 17:30 Uhr: Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins