Ilves Tampere siegt klar in Brno – Bern besiegt Belfast deutlich

ERC Ingolstadt stößt Tür zum CHL-Achtelfinale weit auf

08.10.2025, 23:04 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Während sich der ERC Ingolstadt in der Champions Hockey League auf das letzte Vorrundenheimspiel gegen Odense freuen kann, sieht es für die zwei weiteren deutschen Teams nicht ganz so gut aus.

Anzeige

Die besten Karten hat dabei noch Bremerhaven, denn die Fischtown Pinguins haben sich durch den Erfolg gegen Lulea zumindest eine gute Position für das Auswärtsspiel in Storhamar erspielt. Dass die Norddeutschen die Norweger nicht unterschätzen sollten, zeigt deren Erfolg im schwedischen Gävle. Bitter sieht es ausgerechnet für den Deutschen Meister Eisbären Berlin aus. Die Hauptständer sind zum Siegen in Salzburg verdammt und müssen darüber hinaus auf fremde Hilfe hoffen. Garantiert für das Achtelfinale qualifiziert sind mittlerweile neben Ilves Tampere, Kalpa Kuopio und Frölunda Göteborg noch Sparta Prag, der SC Bern und Lukko Rauma.

HC Bozen – ERC Ingolstadt 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Die drei Punkte sind wichtig für die Ingolstädter Panther, die eigentlich nur noch theoretisch an der Achtelfinalqualifikation scheitern können. Allerdings taten sich die Schanzer ziemlich schwer in Südtirol. Nach einem verhaltenen Start übernahmen die Bozener das Kommando und gingen auch nicht unverdient mit 2:0 noch im ersten Drittel durch Shane Gersich und Matthew Bradley in Führung, als die Ingolstädter zweimal dem italienischen Speed nicht folgen konnten. Im zweiten Drittel kamen die Panther wie verwandelt aus der Pause. Riley Barber und Philipp Preto besorgten noch vor der 30. Spielminute den Ausgleich. Wenige Sekunden vor der ersten Pause dann ein Schock und vielleicht auch gleichzeitig ein Signal für die Ingolstädter. Bozens Mark Barberio musste wegen eines Stockstichs in die Kabine, aber die Bayern schafften es nicht, im fünfminütigen Überzahlspiel die Entscheidung herbeizuführen. Das besorgte Daniel Schmölz, der reaktionsschnell in der 46. Minute den Puck vor dem leeren Bozener Tor sah und das Siegtor erzielte.

Tore: 1:0 (15:11) Steve Gersich (Gazley, Miglioranzi), 2:0 (19:45) Matthew J. Bradley (Gersich, Gazley), 2:1 (23:27) Riley Barber (Schmölz), 2:2 (31:36) Philipp Preto (Powell, Krauß), 2:3 (45:06) Daniel Schmölz (Tropmann, Abbandonato)

Die weiteren Ergebnisse:

Kometa Brünn – Ilves Tampere 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Tore: Kometa: - ; Ilves: Otto Latvala, Julius Hermonen, Jiko Laitinen, Radek Kucerik, Lukas Svejkovsky

Odense Bulldogs – Red Bull Salzburg 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Tore: Odense: Mason Klee, Jeppe Jul Korsgaard ; Salzburg: Connor Corcoran

SC Bern – Belfast Giants 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Tore: Bern: Miro Aaltonen, Emil Bernström (2), Alain Graf, Marco Müller, Benjamin Baumgartner, Nils Rhyn ; Belfast:

Bruleurs de Loups Grenoble – HC Lausanne 7:4 (2:0, 0:2, 5:2)

Tore: Grenoble: Valentin Grossetete, Aurelien Dair, Pontus Englund, Francous Beauchemin (2), Christophe Boivin, Martin Karlsson ; Lausanne: Benjamin Bougro (2), Ahti Oksanen, Basile Sansonnens

Klagenfurter AC – GKS Tychy 1:4 (0:0, 1:0, 0:4)

Tore: Klagenfurt: Nicholas Petersen ; Tichy: Mark Viitanen (2), Valtteri Kakkonen, Matias Lehtonen