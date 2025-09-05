Eisbären und Pinguins verlieren

ERC Ingolstadt hält die deutsche Fahne in der CHL hoch

5.09.2025, 23:49 Uhr Lesedauer: 5 Minuten

Das war ein ziemlich heftiger Freitagabend für den Deutschen Meister Eisbären Berlin und die Fischtown Pinguins in der Champions Hockey League. Beide kassierten deutliche Heimniederlagen, brachten mit diesen Pleiten ihre Chancen auf das Achtelfinale in Gefahr.

Anzeige

Berlins Gegner Lukko Rauma verbesserte sich auf Rang sechs, während die Eisbären bis auf Platz 16 herabrutschten. Noch heftiger war die Niederlage der Bremerhavener, die sich nun sogar auf Platz 21 des Klassements wiederfinden. Lediglich die Ingolstädter können sich freuen, haben sie doch mit dem Erfolg in Zug mit Platz 14 einen Platz im oberen Teil der Tabelle erreicht. Für eine weitere Überraschung sorgte der HC Bozen, der den tschechischen Meister Brünn besiegte und bis auf Rang 11 stieg.

EV Zug – ERC Ingolstadt 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)

Mit einem exzellenten Konterspiel überraschten die Ingolstädter ihren favorisierten Schweizer Konkurrenten. Dabei hatte es für den EVZ vor 4.100 Zuschauern gut begonnen. Lino Martschini und Andreas Wingerli brachten die Zuger bereits nach fünf Minuten mit 2:0 in Front und damit schien die Partie bereits vorentschieden. Doch dann drehten die deutschen Gäste das Spiel. Noch im ersten Drittel glichen Austen Keating und Sam Ruopp aus. Im Mitteldrittel kamen die Ingolstädter schneller ins Spiel. Daniel Pietta und Riley Barber trafen und weil die Zuger jetzt ziemlich von der Rolle waren, konnten Chris Jandric und Alex Breton sogar auf 6:2 erhöhen. Zwischendurch hatten die Zuger sogar den Torwart gewechselt. Für die Legende Leonardo Genoni kam Tim Wolf. Zwar kehrte kurz für die Gastgeber die Hoffnung zurück, nachdem Tomas Tatar bereits nach 29 Sekunden im Abschlussdrittel das dritte Tor für den EVZ markiert hatte, aber der ERC konterte schnell. Mit dem siebten Tor durch Austen Keating zogen die Ingolstädter den Zugern endgültig den Zahn.

Tore: Zug: Lino Martschini, Andreas Wingerli, Tomas Tatar; Ingolstadt: Austen Keating (2), Sam Ruopp, Daniel Pietta, Ryley Barber, Chris Jandric, Alex Breton

Eisbären Berlin – Lukka Rauma 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)

Eine Lehrstunde in Sachen Effizienz bekam der Deutsche Meister vom finnischen Vertreter Lukka Rauma verpasst. Vor 4.227 Zuschauern starteten die Finnen stärker und gingen folgerichtig bereits nach fünf Minuten in Führung, als sich Rauma im Eisbären-Drittel festgesetzt hatte und Steven Jandric mit einem Handgelenkschuss Jonas Stettmer im Berliner Tor überwand. Ebenfalls per Handgelenk, aber von der blauen Linie, traf Eric Gelinas in der zwölften Minute, brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Hoffnung dann in der 20. Minute für die Gastgeber, als Ty Ronning in Überzahl den Anschluss herstellte. Im Mitteldrittel versuchten die Eisbären die Finnen zurückzudrängen und wurden eiskalt ausgekontert. Bereits nach 81 Sekunden traf Antoine Morand mit einem Glückstreffer, bei dem Stettmer im Tor der Berliner eine unglückliche Figur abgab. Drei Minuten später dann die Vorentscheidung. Berlins Vikingstad musste auf die Strafbank und die schnellen Finnen brauchten nur 29 Sekunden, um durch Alex Beaucage den Vorsprung zu erhöhen. Das war Gift für die Eisbären, die erst einmal ihre Nerven in den Griff bekommen mussten und prompt im gleichen Drittel auch noch das fünfte Gegentor bekamen. Einen Konter nutzte Anton Olsson zum 5:1 für Rauma. Damit war der Arbeitstag für Jonas Stettmer beendet und Jake Hildebrand kam auf das Eis, um seinem Team mehr Sicherheit zu geben. Das klappte auch, bis auf den Start in das dritte Drittel, als Jakob Stenquist auf 6:1 erhöhte. Immerhin konnte Andreas Eder mit dem zweiten Tor die Niederlage etwas erträglicher gestalten.

Tore: Eisbären: Ty Ronning, Andreas Eder; Rauma: Steven Jandric, Eric Gelinas, Antoine Morand, Alex Beaucage, Anton Olsson, Jakob Stenqvist

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Bruleurs de Loups Grenoble 5:8 (1:3, 2:4, 2:1)

Eine unangenehme Heimniederlage leisteten sich die Fischtown Pinguins vor fast 3.000 Zuschauern. Das Malheur begann schon nach 21 Sekunden, als der an diesem Abend beste Franzose, Alexandre Mallet, einen Abpraller von Keeper Leon Hungerecker ausnutzte und Grenoble in Führung brachte. Nur sieben Minuten später traf Alexis Binner zum 2:0 und Matias Bachelet erhöhte im Powerplay zwei Minuten später gar auf 3:0. Erst wenige Sekunden vor Ende des ersten Drittels konnte Jan Urbas die Gastgeber mit dem 1:3 heranbringen. Dass sich die Bremerhavener im zweiten Drittel einiges vorgenommen hatten, zeigte die Anfangsphase, als sich Abt und Prissaint in die Haare bekamen und beide mit einer Fünfer plus Spieldauer vom Eis mussten. Kurz danach musste auch noch Büsing die Fläche verlassen und das nutzte Alexandre Mallet mit zwei Toren für Grenoble zum 4:1 und 5:1 aus. Zwar konnte Nino Kinder Fischtown mit seinem zweiten Tor im Spiel halten, aber die spielfreudigen Franzosen antworteten mit zwei weiteren Toren, erhöhten gar auf 7:2. Erst danach besannen sich die Gastgeber auf ihre Qualitäten und prompt wurde es noch einmal spannend. Justin Büsing, Christian Wejse und noch einmal Jan Urbas verkürzten auf 5:7. Mitten in die Bemühungen der Bremerhavener setzte Grenoble mit seinem achten Tor durch Valentin Grossetete die endgültige Entscheidung.

Tore: Fischtown: Jan Urbas (2), Nino Kinder, Justin Büsing, Christian Wejse, ; Grenoble: Alexandre Mallet (3), Alexis Binner, Matias Bachelet, Francois Beauchemin (2), Valentin Grossete

Die weiteren Spiele:

HC Lausanne – Belfast Giants 7:3 (3:3, 3:0, 1:0)

Tore: Lausanne: Drake Caggiula (3), Austin Czarnik (2), Ken Jäger, Ahti Oksanen, Belfast: Patrick Grasso, David Goodwin, Marcus Eriksson

SC Bern – Mountfield Hradec Kralove 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) n.V.

Tore: Bern: Fabian Ritzmann, Waltteri Merelä ; Mountfield: Markus Nenonen, Connor Bunnaman, Lukas Radil

HC Bozen – Kometa Brünn 6:5 (2:3, 3:1, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Bozen: Daniel Frank, Shane Gersich, Dustin Gazley (2), Dylan D. Di Parma, Maxwell Gildon; Brünn: Jakub Flek, Andrej Kollar, Adam Zboril, Tomas Zohorna (2)