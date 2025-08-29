Jan Urbas schockt die ZSC Lions in der Verlängerung

Die Fischtown Pinguins gewinnen beim Titelverteidiger

29.08.2025, 22:47 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Fischtown Pinguins gewinnen völlig verdient in Zürich. Auch dank eines starken Leon Hungereckers im Tor.

Am Freitagabend startete mit den Fischtown Pinguins auch das dritte deutsche Team in die CHL. Zusätzlich runden fünf weitere Partien den ersten Spieltag der Gruppenphase ab. Bereits morgen um 16 Uhr geht es mit dem zweiten Spieltag weiter.

ZSC Lions – Fischtown Pinguins 2:3 n.V. (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Die Fischtown Pinguins erwischen einen bärenstarken Tag und ringen den amtierenden CHL-Sieger ZSC Lions nieder. 30 Sekunden vor Ablauf des ersten Drittels schaltete Bennet Roßmy am schnellsten und schoss die Bremerhavener in Führung. Im zweiten Abschnitt drehten die Hausherren dann das Spiel in Person von Derek Grant und Sven Andrighetto zu ihren Gunsten zum 2:1-Zwischenstand. Miha Verlič fälschte einen Schuss von der blauen Linie in der 53. Spielminute unhaltbar zum 2:2 ab. In der Verlängerung parierte zuerst Goalie Leon Hungerecker sensationell, bevor im Gegenzug dann Jan Urbas den Auswärtssieg perfekt machen konnte.

Lukko Rauma – Lausanne HC 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Torschützen:

Lukko Rauma: Jakob Stenqvist, Alex Beaucage, Steven Jandric, Atte Joki

Lausanne HC: Théo Rochette

Mountfield HK – Odense Bulldogs 3:4 n.P. (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Torschützen:

Mountfield HK: Oskars Batna, Aleš Jergl, Alex Tamáši

Odense Bulldogs: Jonathan Brinkman Andersen (2), Georgs Golovkovs, Joakim Thelin (Penalty)

Frölunda Göteburg – HC Bozen 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Torschützen:

Frölunda Göteburg: Henrik Tömmernes, Jacob Peterson, Max Lindholm

HC Bolzano: keine

Kometa Brno – Brynäs IF 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Torschützen:

Kometa Brno: Libor Zábranský, Šimon Stránský, Hynek Zohorna, Jan Ekrt

Brynäs IF: Jack Kopacka

Red Bull Salzburg – GKS Tychy 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Torschützen:

Red Bull Salzburg: Thomas Raffl (2), Benjamin Nissner

GKS Tychy: Joona Monto

Nächste Spiele der deutschen Teams:

30.08.2025, 18:30 Uhr: ERC Ingolstadt – KalPa Kuopio

30.08.2025, 20:20 Uhr: Klagenfurter AC – Eisbären Berlin

31.08.2025, 17:30 Uhr: Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins