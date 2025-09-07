Ilves Tampere und Kalpa Kuopio für das Achtelfinale qualifiziert

Deutsche CHL-Teams im Oktober zum Erfolg verdammt

7.09.2025, 22:43 Uhr Lesedauer: 5 Minuten

Nach vier Runden darf man feststellen, dass die deutschen Mannschaften in der Champions Hockey League nicht die Punkte geholt haben, die sie sicherlich erwartet haben.

Am besten steht noch der ERC Ingolstadt da, die zwei Schweizer Spitzenteams in deren Stadien überraschten und auf gutem Weg sind, das Achtelfinale zu erreichen. Etwas anders sieht es bei den Eisbären Berlin und den Fischtown Pinguins Bremerhaven aus. Platz 18 und 19 ist etwas mau und sollte schnellstens korrigiert werden.

Auch in der Schweiz ist man leicht irritiert. Mit Zug (5), Zürich (10) und Bern (11) ist man zwar mit drei Teams fast im Achtelfinale angekommen, aber Lausanne (20) spielte bis jetzt unter seinen Möglichkeiten.

HC Lausanne – ERC Ingolstadt 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Mit Cleverness, einer starken Taktik und gewohnt guter Physis verhagelten die Ingolstädter dem Favoriten den Nachmittag und sind auf dem besten Wege, in das Achtelfinale einzuziehen. Dabei schien das Schicksal für die Ingolstädter im ersten Drittel nicht sehr günstig, als sich Leon Hüttl nach einem Schlittschuhtritt eine Fünfer plus Spieldauer einhandelte. Aber die Ingolstädter Defensive hielt und in der 25. Minute wurde das organisierte Spiel der Gäste belohnt, als Riley Sheen einen Abpraller von Lausannes Keeper Kevin Pasche aufnahm und den Puck über die Linie drückte. Jetzt hofften die anwesenden 5.100 Zuschauer auf einen Sturmlauf ihrer Mannschaft, der jedoch von den Panthern mit cleverem Defensivspiel vereitelt wurde. In der 51. Minute fiel dann gar das 2:0 für die Gäste, diesmal in Überzahl. Alex Breton bekam an der blauen Linie die Scheibe und mit einem Handgelenkschuss überraschte er Pasche im LHC-Kasten. Die jetzt verzweifelten Schweizer nahmen exakt vier Minuten vor dem Ende den Torwart aus dem Spiel, und nachdem der Ingolstädter Stürmer Smallwood eine Strafe erhielt, hatten die Gastgeber zwei Mann mehr auf dem Eis und das nutzte Jason Fuchs mit einem Schuss ins kurze Eck von Ingolstadts Torhüter Devin Williams. Die Hoffnung hielt jedoch nur knapp 70 Sekunden, dann besiegelte Alex Breton mit einem Shorthander den Erfolg des DEL-Clubs.

Tore: Lausanne: Jason Fuchs; Ingolstadt: Riley Sheen, Alex Breton (2)

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Lukko Rauma 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) n.P.

3.761 Zuschauer wurden Augenzeuge einer Begegnung, die man so schnell nicht vergessen wird. Denn Bremerhavenern war schon bewusst, dass sie siegen mussten, um ihre Chancen auf das Achtelfinale nicht zu verlieren. Trotzdem zeigte sich der finnische Erstligist, der mit breiter Brust und einem 6:2-Sieg beim Deutschen Meister eine Menge Selbstbewusstsein im Gepäck hatte, über fast die gesamte Spieldistanz überlegen, was 35:19 Torschüsse auch belegen. Die norddeutsche Defensive war gefordert und auch Keeper Kristers Gudlevskis brauchte seine Topform, um sein Team im Spiel zu halten, das nach 40 Minuten verdient 0:1 zurücklag. Torschütze war im übrigen der NHL-erfahrene Eric Gelinas, der einen Fehlpass abfing und eiskalt im Nachschuss verwandelte. Ebenfalls im Nachschuss fiel das zweite finnische Tor, nachdem in Überzahl Eric Gelinas Gudlevskis mit einem Blueliner geprüft hatte und Jami Krannila problemlos erhöhen konnte. Damit schien die Partie gelaufen, denn die Finnen verwalteten die Führung – und das ging ins Auge. In der 58. Minute geriet Raumas Defensive kurzfristig in Konfusion und Bennet Roßmy nutzte die Chance zum Anschluss. 107 Sekunden vor Ende wurde Gudlevskis vom Eis genommen und nachdem Ruohomaa eine Strafe kassiert hatte, gelang den Fischtownern mit zwei Mann mehr auf der Eisfläche der umjubelte Ausgleich durch Christian Wejse. Bei dem Spielstand blieb es und beim Penaltyschießen hatte Nicolas Krämmer das Quäntchen Glück, um seinem Team den wichtigen zweiten Punkt zu sichern.

Tore: Fischtown: Bennet Roßmy, Christian Wejse, Nicolas Krämmer ;Lukko: Eric Gelinas, Jami Krannila

Eisbären Berlin – Bruleurs de Loups Grenoble 4:5 (2:0, 2:3, 0:1, 0:1) n.P.

Das hatte sich der Deutsche Meister bestimmt anders vorgestellt. Vor allem nach dem ersten Drittel, das die Berliner überlegen gestaltet hatten. Grund war bereits eine Strafe gegen Mallet nach fünf Sekunden und während der Strafzeit gingen die Eisbären durch Liam Kirk in Führung. Der Brite war es auch, der sechs Minuten später Marcel Noebels in Überzahl auflegte und der besorgte das 2:0. Ebenfalls ein Powerplay, Crinon saß auf der Strafbank, war die Ausgangslage zum 3:0. Jonas Müller bediente Ty Ronning und der überwand den französischen Keeper Matija Pintaric. Das Spiel schien entschieden, aber nicht für den großen alten Mann der Franzosen, Sacha Treille. Der 37-Jährige zog das Tempo an, schoss in der 33. und 36. Minute zwei Tore und gab in der 34. Minute die Vorlage für Francois Beauchemin, und das alles in Überzahl. Schon stand es 3:3. Doch noch hatten die Eisbären eine Antwort. In der 39. Minute brachte Blaine Byron seine Farben erneut in Front, aber die Franzosen hatten noch wenigstens einen Pfeil im Köcher. In der 54. Minute traf Valentin Grossetete zum erneuten Ausgleich und da es dabei blieb, ging es nach der Overtime ins Penaltyschießen, in dem die Franzosen das bessere Ende für sich sahen.

Tore: Eisbären: Liam Kirk, Marcel Noebels, Ty Ronning, Blaine Byron,; Grenoble: Sacha Treille (3), Francois Beauchemin, Valentin Grossetete

EV Zug – Belfast Giants 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Tore: Zug: Dominik Kubalik (2), Elia Riva, Gregory Hofmann, Sven Senteler, Jan Kovar ; Belfast: Nicolas Guay, Jake Gaudet, Gabe Bast

SC Bern – Kometa Brünn 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Tore: Bern: Marco Lehmann (2), Thierry Schild, Nils Rhyn, Miro Aaltonen; Kometa: Andrej Kollar, Filip Kral, Adam Boltvan

HC Bozen – Mountfield Hradec Kralove 0:4 (0:0, 0:0, 0:4)

Tore: Bozen: - ; Mountfield: Alex Tamasi, Ales Jergl, Alex Gaso, Pavel Simek