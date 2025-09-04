Deutsche Teams hatten spielfrei

CHL: Frölunda springt auf Platz 1 – enges Mittelfeld

4.09.2025, 22:18 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das war ein hartes Stück für den CHL-Rekordsieger. Die Frölunda Indians brauchten 40 Minuten, bis sie das Bollwerk von Tychy geknackt hatten und Platz eins einnahmen. Ganz anders dagegen Kalpa Kuopio. Die Finnen überrannten den norwegischen Meister und nahmen erst einmal Rang drei ein.

Viel mehr Mühe als Kalpa hatte Ilves Tampere. Gegner Red Bull Salzburg wehrte sich bis weit in das dritte Drittel, dann entschied Samuli Ratinen die Partie zugunsten von Ilves. Damit setzten sich die Finnen auf Rang zwei fest. Das Ziel, in die Top-Ränge zu springen, musste der schwedische Meister Lulea verschieben. Im Spitzenspiel des Tages gab es eine unglückliche 1:2-Niederlage bei Sparta Prag. Beide Tore fielen innerhalb von nur drei Minuten im Mitteldrittel. Erst traf Jakub Krejcik für Prag, dann antwortete Anton Levtchi mit dem Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Penaltyschießen, in dem schließlich Filip Chlapik das Spiel für Sparta entschied. Damit verbesserten sich die Prager bis auf Rang neun.

Ebenfalls eine starke Leistung bot der Klagenfurter AC im schwedischen Gävle. Die Österreicher hielten das 1:1-Remis bis zur 42. Minute, trafen durch From in der 54. Minute noch einmal zum Anschluss 2:3 und erst 65 Sekunden vor Ende beendete Lucas Pettersson die Ängste von Brynäs. Titelverteidiger ZSC Lions musste sich ebenfalls auswärts ziemlich strecken. Beim dänischen Meister Odense blieb es 60 Minuten spannend, dann entschied der lettische Nationalspieler Rudolfs Balcers das Match zugunsten der Zürcher, die damit im Tableau auf Platz vier sprangen.

Die Spiele vom 4. September:

GKS Tychy – Frölunda Indians Göteborg 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Tore: Tychy: Hannu Kuru; Göteborg: Max Friberg, Noah Hasa, Arttu Ruotsalainen

Kalpa Kuopio – Storhamar Hamar 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)

Tore: Kuopio: Teemu Hartikainen (2), Juuso Könönen, Konsta Kapanen, Cade Borchardt, Juuso Mäenpää; Hamar: Jacob Berglund

Ilves Tampere – Red Bull Salzburg 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Tore: Tampere: Luke Henman, Samuli Ratinen; Salzburg: Devante Stephens

Sparta Prag – Lulea HF 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.P.

Tore: Prag: Jakub Krejcik, Filip Chlapik (PEN); Lulea: Anton Levtchi

Brynäs IF Gävle – Klagenfurter AC 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Tore: Gävle: Tyler Vesel, Johannes Kinnvall, Jakob Silfverberg, Lucas Pettersson; Klagenfurt: Thomas Hundertpfund, Mathias From

Odense Bulldogs – Zürcher SC Lions 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Tore: Odense: Joakim Thelin (2); ZSC Lions: Sven Andrighetto, Derek Grant, Rudolfs Balcers, Thierry Bader