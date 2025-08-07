Spiel soll wieder offensiver und attraktiver werden

CHL führt Regeländerung in der Overtime ein

7.08.2025, 17:17 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Champions Hockey League reagiert auf die passive Strategie vieler Teams in der Verlängerung und führt deshalb die „No Return“-Regel ein, um das Spiel wieder attraktiver zu machen.

Die Champions Hockey League (CHL) setzt sich weiterhin für die Weiterentwicklung des Spiels ein und führt ab der Saison 2025/26 eine neue Regel für die 3-gegen-3-Verlängerung ein. Die Einführung erfolgt in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Internationalen Eishockeyverband (IIHF).

Die „No Return“-Regel verbietet es Mannschaften, die in der Angriffszone den Puck kontrollieren, während der Verlängerung, sich in die neutrale Zone zurückzuziehen. Bei einem Regelverstoß wird das Spiel unterbrochen und das anschließende Bully in der Verteidigungszone der schuldigen Mannschaft ausgetragen.

Die Regel trägt dazu bei, dem jüngsten Trend zur Neugruppierung unter minimalem Druck entgegenzuwirken, der die Intensität des 3-gegen-3-Spiels verringert und dazu geführt hat, dass ein höherer Prozentsatz der Spiele im Penaltyschießen entschieden werden musste.

„Als die 3-gegen-3-Verlängerung eingeführt wurde, wurde sie aufgrund ihrer schnellen Übergänge und Überzahlangriffe, die letztendlich zu häufigen Torchancen führten, schnell zum Liebling der Fans“, sagte Fadri Holinger, Sportdirektor der CHL. Wir beobachten jedoch einen stetigen Anstieg von Puckbesitzstrategien, bei denen die Mannschaften ständig die Angriffszone verlassen, was zu weniger entscheidenden Momenten führt. Mit der ‚No Return‘-Regel wollen wir das Tempo, die Unberechenbarkeit und die Spannung wiederherstellen, die das 3-gegen-3-Spiel ursprünglich bieten sollte. Wir sind überzeugt, dass sie die Spannung zum Wohle des Spiels weiter steigern wird.

„Wir freuen uns, diese Initiative gemeinsam mit der CHL zu unterstützen“, erklärte Kim Pedersen, IIHF-Sportdirektor und Mitglied des CHL-Sportkomitees. „Die ‚No Return‘-Regel wird wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie sie die Dynamik der 3-gegen-3-Verlängerung verbessern kann. Die IIHF wird ihre Umsetzung sowie die im Laufe ihrer Entwicklung auf höchstem europäischen Vereinsniveau gesammelten Daten und Erkenntnisse genau beobachten.“

Als Grundlage untersuchte die CHL den Spielfluss in der Verlängerung über mehrere Saisons hinweg. Wichtige Ergebnisse aus den Spielen der vergangenen Jahre zeigten eine deutliche Zunahme der Neuformierung/Spielerwechsel und eine Zunahme der Pausen außerhalb der Angriffszone sowie einen Rückgang der Schussversuche. Infolgedessen sank die Zahl der Spiele, die nicht in der Verlängerung entschieden wurden, kontinuierlich. Datenanalysen aus anderen Ligen in Europa und Übersee bestätigten ähnliche Zahlen.

Die CHL hatte bereits drei weitere Regeländerungen für die Eisfläche für die Saison 2023/24 eingeführt. Diese Regeln bleiben nach erfolgreicher Umsetzung und Erreichen der festgelegten Ziele auch für die Saison 2025/26 in Kraft.