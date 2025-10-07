Testspielsonntag in der Bayernliga

Waldkraiburg dreht Testspiel: 6:3 beim EHC Klostersee

07.10.2025, 17:25 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Löwen gewinnen das erste Auswärtsspiel der Vorbereitung in Grafing mit 6:3, drehen die Partie nach Rückstand im Mittelabschnitt und setzen sich im Schlussdrittel wieder ab.

Der EHC Waldkraiburg hat das Vorbereitungsspiel beim EHC Klostersee mit 6:3 (0:1, 3:0, 3:2) gewonnen und damit die Niederlage aus dem ersten Vergleich wettgemacht. Die Gastgeber gingen im ersten Drittel in Überzahl durch Tobias Hilger in Führung (8.). Waldkraiburg tat sich im Spielaufbau zunächst schwer, während Klostersee mit frühem Forechecking Druck aufbaute. Goalie Tobias Sickinger parierte mehrfach stark und hielt die Löwen im Spiel.

Mit Beginn des zweiten Abschnitts agierte Waldkraiburg konzentrierter und mit mehr Tempo. Kapitän Nico Vogl fälschte im Powerplay einen Schuss von Daniel Hora zum 1:1 ab (26.). Kurz darauf traf Florian Maierhofer aus kurzer Distanz zur Führung (29.), ehe Verteidiger Thomas Rott per Handgelenksschuss auf 3:1 stellte (33.). Kurz vor der Sirene erhielt Klostersees Baumhackl für einen Bandencheck gegen Leander Ruß eine Fünf-Minuten- plus Spieldauerstrafe.

Das Schlussdrittel begann mit doppelter Überzahl für die Gäste: Martin Kokeš erhöhte auf 4:1 (42., PP). Klostersee antwortete prompt und kam durch Röder und Bosecker binnen 30 Sekunden auf 3:4 heran (Minuten k. A.). Waldkraiburg behielt die Ruhe: Santeri Ovaska traf erneut im Powerplay zum 5:3, ehe Anthony Dillmann per Empty-Netter den Endstand herstellte. Insgesamt nutzten die Löwen ihre Überzahlsituationen effizient und ließen in der Schlussphase defensiv wenig zu.

Die weiteren Testspielergebnisse vom 05.10.25

Landsberg Riverkings - TEV Miesbach 7:1

Peißenberg Miners - River Rats Geretsried 2:3 n.V.

Devils Ulm/Neu-Ulm - Eisbären Burgau 8:4

EV Moosburg - Pfaffenhofen Eishogs 2:5